Δενδροφύτευση την Κυριακή στον Ταΰγετο: Θα φυτεθούν 700 δενδρύλλια ψευδοακακίας

Μια σημαντική δραστηριότητα δενδροφύτευσης θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 3 Μαΐου στην Αλαγονία, όπου οι κάτοικοι και οι εθελοντές της κοινότητας θα φυτεύσουν 700 δενδρύλλια ψευδοακακίας, τα οποία προμήθευσε κατόπιν αιτήματος της κοινότητας ο Δήμος Καλαμάτας.

Σκοπός της δενδροφύτευσης είναι να ενισχυθούν οι προσπάθειες εκβλάστησης των σημείων που έχουν κατολισθήσει και γενικότερα πλήττονται από την έλλειψη χλωρίδας λόγω των πυρκαγιών σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης στον Ταΰγετο.

Η δράση, που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Καλαμάτας, την Κοινότητα Αλαγονίας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλαγονίας και το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας, θα γίνει στις 10:00 το πρωί της Κυριακής και κάθε δυνάμει εθελοντής είναι ευπρόσδεκτός στο κοινοτικό κατάστημα όπου θα γίνει η συνάντηση και θα ξεκινήσει η δράση.

Κάθε εθελοντής θα πρέπει να φέρει ένα σκαπτικό εργαλείο χειρός και να έχει κατάλληλη υπόδηση, καθώς η δράση αφορά σημεία επικλινή με σχετικά ασταθές έδαφος λόγο της πρόσφατης κατολίσθησής του.

