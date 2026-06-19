Πεζοπορική εξόρμηση στο Ρίντομο

Πεζοπορική εξόρμηση στο εντυπωσιακό Φαράγγι του Ριντόμου διοργανώνει την Κυριακή 21 Ιουνίου ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, σε ένα από τα ομορφότερα και πιο άγρια φαράγγια του Ταϋγέτου, που χωρίζει τη Μεσσηνιακή από τη Μανιάτικη πλευρά του βουνού.

Η πεζοπορία θα ξεκινήσει από το χωριό Γαϊτσές της Μάνης. Πρώτος σταθμός θα είναι το παλαιό Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, χτισμένο πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού της Λιμνάτιδας Αρτέμιδος. Η θέση του μοναστηριού αποτελούσε κατά την αρχαιότητα το φυσικό σύνορο μεταξύ Λακωνίας και Μεσσηνίας. Από το σημείο αυτό η θέα προς το φαράγγι είναι μοναδική, ενώ διακρίνονται ακόμη τμήματα των αρχαίων τειχών που σώζονται μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει κατάβαση στο φαράγγι και πορεία μέσα από το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο μέχρι το στενότερο σημείο του. Η διαδρομή περνά από το ιστορικό Πηγαδιώτικο Γεφύρι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία της περιοχής.

Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί από αγροτικό δρόμο, προσφέροντας διαφορετικές εικόνες του τοπίου και τη δυνατότητα να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τους παλιούς νερόμυλους που λειτουργούσαν κάποτε στην περιοχή και αποτελούσαν σημαντικό κομμάτι της τοπικής ζωής και οικονομίας.

Ο βαθμός δυσκολίας είναι 1+ (εύκολο, κατάλληλο για αρχάριους με καλή φυσική κατάσταση) και οι ώρες πορείας περίπου 4.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο τηλ. 6942430224 (Tάκης Μιχαλέας).