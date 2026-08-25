Τα Γεράκια» στο φαράγγι της Περιστεριάς

Συμμετέχοντες από όλο τον νομό Μεσσηνίας, αλλά και από γειτονικούς νομούς, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και απόλαυσαν μια ξεχωριστή ημέρα που συνδύασε τη φύση, την αναψυχή, τη βιωματική εμπειρία και την καλή παρέα. Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η διάσχιση του δροσερού και σκιερού φαραγγιού, μέσα σε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η επίσκεψη στο σπήλαιο με τους σταλακτίτες, όπου οι συμμετέχοντες απόλαυσαν τη φυσική δροσιά και τη μοναδικότητα του τοπίου. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μπάνιο στον Κυπαρισσιακό κόλπο, που ενθουσίασε τους συμμετέχοντες και έδωσε έναν όμορφο καλοκαιρινό επίλογο στη δράση. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες, με δική τους επιλογή, επισκέφθηκαν και τον αρχαιολογικό χώρο της Περιστέριας, αξιοποιώντας την παρουσία τους στην περιοχή για να γνωρίσουν από κοντά και τη σημαντική αρχαιολογική κληρονομιά του τόπου. Τέτοιες δράσεις, που συνδυάζουν εμπειρία, φύση, πολιτισμό και ανθρώπινη επικοινωνία, έχουν ξεχωριστή θέση στις καρδιές των ανθρώπων.