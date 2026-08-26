Πολύκεντρα ανακύκλωσης προωθεί ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

Η χρηματοδότηση των δράσεων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, η λειτουργία των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης και ο σχεδιασμός της τιμολογιακής πολιτικής για το 2027 περιλαμβάνονται στα θέματα που θα εξετάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οδό Καλαμάτας 113 στην Τρίπολη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συζητήσει επίσης τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη σύναψη Εθελοντικού Συμφώνου Συνεργασίας με την Ένωση των ΦΟΔΣΑ Ελλάδος.

Τέλος, θα γίνει ενημέρωση για τη συνεργασία του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος των μπλε κάδων.