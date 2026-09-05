Αστροβραδιά αύριο στο Πάρκο Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας

Μία ακόμη αστροβραδιά θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στο Πάρκο Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας, κοντά στους Κάτω Αμπελόκηπους του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Μέλη του Αστρονομικού Ομίλου Καλαμάτας θα βρίσκονται με τα μεγάλα τηλεσκόπιά τους στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Αστροπαρατήρησης και όλοι θα μπορούν να παρατηρήσουν μέσα από αυτά.

Στις 8.30 μ.μ. θα γίνει διάλεξη-εισαγωγικά στοιχεία Αστρονομίας- Ουρανογραφία- Προσανατολισμός με τον Πολικό αστέρα.

Από τις 9.30 μ.μ. έως και μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα θα γίνει παρατήρηση αντικειμένων βαθέως ουρανού και του πλανήτη Κρόνου με τους δακτυλίους του!

Οπως τονίζει ο Αστρονομικός Ομιλος Καλαμάτας “όσοι έρθετε, θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τον σκοτεινό έναστρο ουρανό. Όπως σε κάθε αστροβραδιά θα παρατηρήσουμε μέσα από τηλεσκόπια και θα μιλήσουμε για όλα αυτά που βρίσκονται εκεί έξω και για τα ασύλληπτα για τον νου μας μεγέθη που επικρατούν στο σύμπαν.

Στις αστρο-εξορμήσεις μας είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι ερασιτέχνες αστρονόμοι που διαθέτουν τηλεσκόπιο και όλοι όσοι έχουν πραγματικό ενδιαφέρον να μάθουν αστρονομία και θέλουν να μυηθούν στον τρόπο χειρισμού τηλεσκοπίων και παρατήρησης του νυχτερινού ουρανού.

Μπορείτε να φέρετε μαζί σας πτυσσόμενες καρέκλες ή ξαπλώστρες παραλίας, νερό και σνακ φαγητό”.

Ακόμη ο ΑΟΚ τονίζει πως “ο χώρος βρίσκεται σε δασική περιοχή και δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Για λόγους προσαρμογής των ματιών στο σκοτάδι δεν επιτρέπονται τα λευκά φώτα και τα οινοπνευματώδη ποτά. Οι απομακρυσμένες από την Καλαμάτα νυχτερινές αστρο-εκδηλώσεις δεν είναι κατάλληλες για παιδιά κάτω των 10 ετών”, ενώ επισημαίνει πως δεν υπάρχει κόστος σε καμία δράση του ομίλου και όλα τα μέλη του εργάζονται εθελοντικά.