Καλαμάτα: Ασκηση για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Ασκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία “Μικρομάνη 2026”, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την χειμερινή περίοδο 2026-2027, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στον Δήμο Καλαμάτας, από τις 10 το πρωί.

Με απόφασή του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος όρισε ως μέλη της Ομάδας Σχεδιασμού της Άσκησης Επί Χάρτου, τους: Αναστάσιο Σκοπετέα, αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας. Παναγιώτα Κουράκλη, γενική διευθύντρια του Δήμου. Ευμορφία Κουκούλη, υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι έργο της Ομάδας Σχεδιασμού είναι “η προετοιμασία και ο σχεδιασμός της άσκησης επί Χάρτου με την κωδική ονομασία «Μικρομάνη 2026», σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικής εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΕ2Ψ46ΜΤΛΒ-Γ95) και τις σχετικές διατάξεις του Σχεδίου «Δάρδανος 2»”.