Περπατώντας στα ορεινά μονοπάτια της Τριφυλίας: Mε πρωτοβουλίες συλλογικών φορέων

Το δικό τους μονοπάτι για το πώς μπορεί ένας τόπος να μείνει ζωντανός, πως μπορεί να συνδεθεί το χθες με το σήμερα και πως μια περιοχή μπορεί να αναδειχθεί, δείχνουν συλλογικοί φορείς στη Τριφυλία με πρωτοβουλίες που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια διανοίγοντας και σηματοδοτώντας μονοπάτια στους ορεινούς όγκους της περιοχής. Μονοπάτια με παρελθόν και ιστορία που μας καλούν σήμερα να τα ξαναπερπατήσουμε, απολαμβάνοντας το φυσικό περιβάλλον και γνωρίζοντας την ιστορία του τόπου.

Μονοπάτια και πεζοπορικές δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη χωριών και τόπων αλλά και στην αναβίωση τους μέσα από μια μορφή τουρισμού που συνεχώς κερδίζει έδαφος και στη χώρα μας. Πρωτοβουλίες συλλογικών φορέων που θα πρέπει να στηριχτούν, αλλά και να υπάρξει ένας ευρύτερος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο ορεινός όγκος της περιοχής προς αυτή τη κατεύθυνση.

Στο Ραπτόπουλο ανοίχτηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Απανταχού Ραπτοπουλαίων και του Πολιτιστικού Συλλόγου της Παλαιάς Βρύσης από την «Νόστος Κοιν.Σ.Επ.» με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το μονοπάτι Ραπτόπουλο – Παλαιά Βρύση μήκους 4.130 μέτρων, αποτελώντας τμήμα του Messinia trail και Pelloponisos trail.

Για τη πρωτοβουλία αυτή και τις προοπτικές που δημιουργούνται ο πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Ραπτοπουλαίων Αναστάσιος Γυφτάκης τόνισε «Πρωταρχικός μας σκοπός ήταν να γνωρίσει ο κόσμος την ομορφιά και το φυσικό περιβάλλον του τόπου μας που είναι η πολύ πλούσια βλάστηση με πολλές ποικιλίες μανιταριών. Έτσι ώστε να αναδείξουμε το τόπο μας όσον το δυνατόν καλύτερα. Το δεύτερο ήταν να δημιουργήσουμε επισκεψιμότητα σε ένα τόπο που έχει ερημώσει και θέλαμε να του δώσουμε πνοή. Το τρίτο είναι ότι αυτό το μονοπάτι, ήταν ένας δρόμος που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι δύο χωριών, ενώνοντας δύο χωριά, αλλά και δύο επαρχίες την επαρχία Τριφυλίας και την επαρχία Μεσσήνης. Αυτό δεν μπορούσε να μας αφήσει αδιάφορους.

Απώτερος σκοπός μας είναι το μονοπάτι αυτό να διαφημιστεί και να έρχεται κόσμος να το επισκέπτεται. Είμαστε της άποψης ότι πρέπει να αναδεικνύεται η περιοχή μας και να εκμεταλλευόμαστε ότι έχουμε. Καθώς η περιοχή μας έχει πολλά πράγματα που ο επισκέπτης τουρίστας μπορεί να τα γνωρίσει είτε μέσω του πεζοπορικού τουρισμού, του θρησκευτικού τουρισμού ή και από πολιτιστικές δράσεις. Επειδή ο κόσμος πλέον έχει κορεστεί από πολλά πράγματα και αναζητά καινούργιες διεξόδους και επειδή έχουμε ένα πανέμορφο και παρθένο φυσικό περιβάλλον μπορούν τέτοιες δράσεις να αποτελέσουν μια αφετηρία ανάπτυξης.

Μέσα από τα μονοπάτια μπορεί να δημιουργηθούν αγροτουριστικές δράσεις».

Στη Κεφαλόβρυση γνωστή και ως Ρίπεσι , ανοίχτηκαν τα νεροπάτια με πρωτοβουλία της Κοιν.Σ.Επ Μάλι Μάλι Ρίπεσι, ένα κυκλικό μονοπάτι 7 χιλιομέτρων που συνδέσει τις παλιές πηγές του χωριού μεταξύ τους.

Το μέλος της Μάλι Μάλι Περικλής Κανελλόπουλος μας μίλησε για τη πρωτοβουλία τους: «Στόχο είχαμε να ανοίξουμε όλα τα παλιά μονοπάτια του χωριού τα οποία περνούσαν από πηγές. Αυτό που κάναμε πέρυσι, μπαίνοντας και σε ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη που μας βοήθησε οικονομικά για τη σηματοδότηση, ήταν να ανοίξουμε τα παλιά μονοπάτια που ήταν διαβίωσης για τους παλιούς κατοίκους του χωριού, τα χρησιμοποιούσαν στη καθημερινότητα τους. Συνδέσαμε τη κεντρική βρύση του χωριού το Κρομάδι με άλλες 9 πηγές που είναι στα μονοπάτια, για αυτό και τα είπαμε νεροπάτια. Είναι ένα κυκλικό μονοπάτι περίπου 7 χιλιόμετρα, εύκολα προσβάσιμο, σηματοδοτημένο, έχουμε επίσης φτιάξει χάρτη και φυλλάδιο με πληροφορίες.

Η σκέψη η δική μας, ήταν τα νέα παιδιά του χωριού που δεν μένουν τώρα εδώ να μάθουν το τόπο και να μάθουν και τα τοπωνύμια. Καθώς φεύγουν οι άνθρωποι χάνονται και τα τοπωνύμια. Και βέβαια τα μονοπάτια αυτά απευθύνονται και σε ξένους πεζοπόρους. Επίσης να σημειώσω ότι στο πρόγραμμα αυτό που μπήκαμε ανακατασκευάσαμε και μια πηγή όπως ακριβώς ήταν παλιά. Ενώ όλες αυτές οι εργασίες έγιναν με εθελοντές, κάναμε μια ανακοίνωση και υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση φτάσαμε να έχουμε 60 και 80 εθελοντές.

Σίγουρα δράσεις όπως αυτές με τα μονοπάτια και τη πεζοπορία συμβάλλουν στον αναζωογόνηση του τόπου, ο ξένος για να γνωρίσει ένα τόπο πρέπει να τον περπατήσει και αυτό του το δίνεις. Τα χωριά δεν είναι μόνο οι οικισμοί αλλά και ο περιβάλλον χώρος που έχει ενδιαφέρον όπως και οι πληροφορίες που τους δίνουμε.

Πέρα από αυτά τα νεροπάτια, είχαμε ξεκινήσει εδώ και δέκα χρόνια και έχουμε διανοίξει και άλλα μονοπάτια , έχουμε συνδέσει το χωριό με το Σουλιμά και με το Πάνω Λάπι. Έχουμε και συνέχεια σκοπεύουμε σε συνεργασία με την Αυλώνα να ανοίξουμε και αυτό το μονοπάτι που συνέδεε τα δύο χωριά και είναι πολύ αξιόλογο γιατί το περισσότερο είναι καλντερίμι».

Ακόμη μια πρωτοβουλία με το άνοιγμα ενός μονοπατιού το οποίο σηματοδοτήθηκε, μήκους 12 χιλιομέτρων υπήρξε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περδικονερίου. Ο πρόεδρος του Δήμητρης Λαμπρόπουλος επισήμανε για αυτή τους την πρωτοβουλία: «Σκοπός μας ήταν η αναβίωση των παλιών μονοπατιών που ένωναν παλιά τα χωριά, τα πεδινά με τα ορεινά, έδιναν ζωή, ένωναν τους ανθρώπους, την οικονομία και το τόπο γενικότερα. Η λογική ήταν να καθαριστούν τα παλιά ίχνη στα βουνά, να αναδειχθούν τόποι όπως π.χ. τα παλιά αλώνια. Η γενικότερη φιλοσοφία μας ήταν να αναδείξουμε το πλαίσιο ζωής της εποχής εκείνης και ταυτόχρονα να προσφέρουμε δυνατότητες αποδράσεων και αναψυχής στο σημερινό πληθυσμό. Η άποψη μας είναι ότι η ύπαρξη τέτοιων μονοπατιών η οποία βασίζεται στα παλιά μονοπάτια, και εμπεριέχουν και σήμανση ώστε να είναι ασφαλή για τους πεζοπόρους, αναδεικνύουν τις ομορφιές του τόπου, και κυρίως υπενθυμίζοντας το παρελθόν βοηθούν τους ντόπιους να αγαπήσουν τον τόπο τους.

Το μονοπάτι που έχουμε καθαρίσει είναι μια κυκλική διαδρομή που ξεκινά από το Περδικονέρι, περνά από διάφορα σημεία και ανεβαίνει στη κορυφή της Αγίας Βαρβάρας που είναι από τις ψηλότερες της περιοχής μας. Στη συνέχεια περνάς μέσα από το δάσος που είναι κάτω από τη κορυφή και καταλήγεις και πάλι στο χωριό. Μια διάνοιξη που έγινε χωρίς να έχουμε τη βοήθεια της Αυτοδιοίκησης. Ενώ γίνεται μια ακόμη προσπάθεια να ανοίξουμε και σηματοδοτήσουμε το μονοπάτι που ξεκινά από το χωριό και φτάνει στο Προφήτη Ηλία.

Τα μονοπάτια συνεισφέρουν με πολλούς τρόπους σε μια περιοχή, καταρχάς απευθύνονται σε μια διαφορετική κατηγορία επισκεπτών αναδεικνύοντας ένα διαφορετικό είδους τουρισμού από το συνηθισμένο, με μια διαφορετική κουλτούρα και ποιότητα από το μαζικό τουρισμό. Ουσιαστικά δίνουν μια διαφορετικά ελπίδα επιβίωσης του τόπου».