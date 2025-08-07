Η Εύη Παπαγεωργίου διοικήτρια στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Πρόκειται για επιβεβαίωση της αποκάλυψης του υπουργού σε επίσκεψή του στο Δημαρχείο Καλαμάτας και συνάντησή του με τον δήμαρχο, παρουσία αρκετών αντιδημάρχων, μετά τα εγκαίνια της νέας

πτέρυγας στο Νοσοκομείο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας που στεγάζει την Ουρολογική και την ΩΡΛ κλινικές, στις 16 Μαΐου.

Στην υπουργική απόφαση αναφέρεται: “Διορίζουμε την Παπαγεωργίου Ευδοξία του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 339934, ως Διοικήτρια στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»,

αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της

κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/07, με βαθμό 1ο, και τετραετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5062/2023. Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο ανθρώπινου δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3611076781/28.7.2025”.