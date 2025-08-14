Δράση ψυχικής υγείας στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας, την Τρίτη 19 Αυγούστου, στις 8 μ.μ., με αφετηρία την εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου. Οι συμμετέχοντες καλούνται να βιώσουν έναν διάλογο — με τον εαυτό τους, τους συνοδοιπόρους τους και τη στιγμή. Με τη συνοδεία του φεγγαριού, θα αφουγκραστούν όσα φωτίζονται και όσα σιωπούν, σε μια εμπειρία ενσυνειδητότητας, σύνδεσης και εσωτερικής ελευθερίας, με σκοπό να ανακαλύψουν: Πώς η ιστορία ενός τόπου συνδέεται με την ψυχική υγεία; Εάν τα προσωπικά μας μονοπάτια συμπορεύονται; Πώς μπορούν οι συλλογικές αφηγήσεις να μετοικήσουν στην ιστορία του καθενός; Εάν συνδιαλεγόμαστε με τη συλλογική και προσωπική μας μνήμη;

Συντελεστές: Αριστοτέλης Γκιουλής – Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εμμανουέλα Ηλιοπούλου – Κοινωνική Λειτουργός, Οικοτροφείο Α6 Θάλπος Κυπαρισσία Νίκη Τσώνη – Ψυχολόγος, Οικοτροφείο Α6 Θάλπος Κυπαρισσία. Αθανασία Καραμίχαλου – Διοικητικός, Οικοτροφείο Α6 Θάλπος Κυπαρισσία. Γιώργος Τσαντηράκης – Ψυχολόγος, Οικοτροφείο Α1 Θάλπος Φιλιατρά. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. "Ελάτε με άνετα παπούτσια, ανοιχτή καρδιά και διάθεση για στοχασμό κάτω από την πιο φωτεινή πανσέληνο του χρόνου", αναφέρει το κάλεσμα. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Τριφυλίας, τον Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών, τον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας, τον Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατρών, τον Μορφωτικό Σύλλογο Φιλιατρών «Ο ΠΥΡΣΟΣ», το Παράρτημα Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας – ΜΕΣΚ, τον Όμιλο Δράσεων & Πολιτισμού και λοιπούς τοπικούς και κοινωνικούς φορείς. Αναλυτική ενημέρωση για τις δράσεις: https://thalpos.org.gr/theros/

Κ. Δρ.