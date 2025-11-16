Η Μεσσηνία σηκώνει το ποτήρι της στο πρώτο Φεστιβάλ Μπαρ - Από τη νύχτα της νοσταλγίας στη νύχτα της δημιουργίας

Σε μια εποχή που τα δεδομένα στη νυχτερινή ζωή και στον κόσμο των μπαρ αλλάζουν, διοργανώσεις όπως το 1ο Φεστιβάλ Μπαρ Μεσσηνίας έρχονται να υπενθυμίσουν την ιστορία, την αξία και τη δυναμική αυτής της εμβληματικής σκηνής.

Μετά την επιτυχημένη πορεία του Φεστιβάλ Ουίσκι Καλαμάτας, η διοργάνωση μεγαλώνει και εξελίσσεται. Φέτος, για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί το 1ο Φεστιβάλ Μπαρ, μια εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της εστίασης, της φιλοξενίας και της bartending κουλτούρας.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο “Elite City Resort”. Με αφορμή τη νέα αυτή “άφιξη” της πόλης, συζητήσαμε με τον Νίκο Νικολακέα –έναν εκ των διοργανωτών και από τους μακροβιότερους επιχειρηματίες εστίασης σε τοπικό επίπεδο- για τον χώρο των μπαρ, πού “βαδίζει” η διασκέδαση τα τελευταία χρόνια και ποιες πρωτοβουλίες χρειάζονται για να πάει μπροστά ο κλάδος. Μια συζήτηση για το πάθος, την εξέλιξη και τη συνεργασία, στοιχεία που, όπως όλα δείχνουν, αποτελούν τη “συνταγή” για το επόμενο βήμα της Μεσσηνιακής bar σκηνής.

Μιλώντας στην “Ε” o Νίκος Νικολακέας σημείωσε πως το Φεστιβάλ Ουίσκι δεν θα αποτελέσει παρελθόν αλλά ουσιαστικά θα επεκταθεί.

Ο ίδιος υπενθύμισε πως στις προηγούμενες διοργανώσεις τα ποτά ήταν πολύ υψηλού επιπέδου, κάτι που δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί φέτος από τις εταιρείες λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων, οπότε αποφασίστηκε μαζί με τον Φώτη Μπεγέτη, συνιδιοκτήτη του “Luna” και τον bar manager Κλέαρχο Λειβαδίτη από τα Ego & 1821 να κάνουν το επόμενο βήμα, ούτως ώστε από τη νέα χρονιά είτε τα δύο φεστιβάλ να γίνουν χωριστά είτε μαζί με διαφορετικό ύφος, έχοντας στραμμένο το βλέμμα τους και στο Athens Bar Show, ως παράδειγμα επιτυχίας.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

“Το Φεστιβάλ Μπαρ είναι μια ιδέα αρκετών ετών. Θεωρώ πως η Καλαμάτα χρειαζόταν να κάνει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι, ώστε να αναβαθμιστεί η τοπική bar-σκηνή σε δύσκολες εποχές. Για μένα, ακόμα πιο σημαντικό είναι η ένωση των επαγγελματιών μεταξύ μας, με το βλέμμα στην αυστηρή - υπεύθυνη κατανάλωση, κάνοντας σταθερά βήματα ώστε να δημιουργηθεί ένα φεστιβάλ αντάξιο των προσδοκιών” ανέφερε, ενημερώνοντας πως σε αυτό θα λάβουν μέρος σχεδόν 20 επιχειρήσεις από το νομό Μεσσηνίας, όσες πρόλαβαν και δήλωσαν πρώτες συμμετοχή, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. “Η ουσία είναι να παρουσιάσουμε την επαγγελματική δουλειά μας, μέσα από το Elite που μας στηρίζει συνεχώς και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των μπαρ της Μεσσηνίας” υπογράμμισε, ενημερώνοντας πως το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει γευστική δοκιμή ανάμεσα από τρία κοκτέιλ ανά μπαρ (10-20 ml από το καθένα). Ακόμα, όπως μας είπε, θα υπάρχει κατάστημα με εξοπλισμούς και ένα με πούρα, υπό τη συνοδεία ελαφράς μουσικής που θα παραπέμπει σε μπαρ. “Θα θέλαμε σε 2-3 χρόνια το εγχείρημα αυτό να μεγαλώσει, ώστε να πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων εκδηλώσεις εταιρειών και masterclass” πρόσθεσε, εκτιμώντας πως τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές σε επίπεδο περιφέρειας, όντας παράλληλα μια ευκαιρία για τον κόσμο ώστε να διαπιστώσει συνολικά τον επαγγελματισμό των μπαρ, εκτός μπαρ, σε έναν ιδιαίτερο χώρο, μέσω μιας όμορφης ατμόσφαιρας. Ο ίδιος μάλιστα, γνωστοποίησε την πρόθεση να προκύψει μέσω του Φεστιβάλ ένας οδηγός για τί γίνεται στην πόλη το βράδυ, και ο κόσμος να κατευθύνεται ανάλογα.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πορεία των μπαρ στη νυχτερινή ζωή της πόλης, ο ίδιος έκανε λόγο αρχικά για μια δύσκολη εποχή ευρύτερα, με την κατανάλωση αλκοόλ να έχει μειωθεί αισθητά, φτάνοντας να θεωρείται η διάθεση χρημάτων για διασκέδαση είδος πολυτελείας. “Στην πόλη μας πιστεύω πως υπάρχει μια ανοδική τάση, έστω και αν έχει δυσκολίες. Και μια μπύρα που θα βγει να πιει κάποιος έχει σημασία” πρόσθεσε, παρατηρώντας αλλαγές στις τάσεις ως προς την κατανάλωση. “Βλέπουμε για παράδειγμα πως υπάρχει άνοδος στα ποτά χωρίς αλκοόλ, με εταιρείες να επενδύουν στο κομμάτι αυτό” συνέχισε, λέγοντας πως παρά τις οικονομικές δυσκολίες, ο κόσμος δείχνει πως έχει την ανάγκη να διασκεδάσει. Για το ηλικιακό κοινό που τείνει πλέον περισσότερο στα μπαρ, ο ίδιος επεσήμανε πως τα άτομα από 30 έως 50 ετών αποτελούν την πιο σταθερή πελατεία, με τους φοιτητές να δίνουν μεν το δικό τους τόνο στη νυχτερινή ζωή, δίχως ωστόσο να ενισχύουν δυναμικά την κατανάλωση. “Πιστεύω πολύ στην πόλη μας και στο νομό ευρύτερα. Καλό είναι να το πιστέψουμε όλοι μας, όσο δύσκολο και να είναι. Αν κοιτάξουμε γύρω μας θα διαπιστώσουμε πως επικρατεί γκρίνια, ωστόσο το ερώτημα που προκύπτει είναι τι κάνουμε για να αλλάξουμε το κλίμα...” σχολίασε εύστοχα. Σε ερώτηση για το πόσο έχει αλλάξει η νυχτερινή διασκέδαση στην Καλαμάτα, o Νίκος Νικολακέας είπε τα εξής: “Νομίζω πως δεν υπάρχει αυθεντική νυχτερινή διασκέδαση πλέον όπως παλιά. Υπήρξαν εποχές που τα μπουζούκια στην Καλαμάτα, πέντε συνολικά, ήταν εφτά φορές την εβδομάδα ανοιχτά. Θεωρώ πως η πόλη μας έχει χώρο ώστε να γίνουν πράγματα και να διασκεδάζουν και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Οι εποχές και η νύχτα κατ’ επέκταση όμως έχουν αλλάξει, στο πως πίνουμε, στο πως μιλάμε, στο πως συμπεριφερόμαστε. Η γενιά μας έχει ζήσει εποχές που κινήθηκαν σε άλλα επίπεδα. Μακάρι να τις ζήσουν και τα νέα παιδιά, αλλά φαντάζει δύσκολο”.

EVENTS ME ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ

Με το Νίκο Νικολακέα να θεωρείται πρωτοπόρος στο είδος του, έχοντας συστήσει στο κοινό της Καλαμάτας θεματικές βραδιές όπως για το Halloween ή το Καρναβάλι, αλλά και ξεχωριστά events όπως τη Γιορτή Μπύρας, ο ίδιος επεσήμανε πως όποιος και να τα διοργανώνει, αναμφισβήτητα προσφέρουν ζωντάνια στην πόλη. “Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα βλέπουν θετικά” παρατήρησε, φέρνοντας ως παράδειγμα το Halloween το οποίο πρωτοεμφανίστηκε στην Καλαμάτα πριν 13 χρόνια, προκύπτοντας αντιδράσεις περί... ξενόφερτων αφίξεων. “Οταν προσπαθείς στο χώρο σου να κάνεις πράγματα για να δουλέψεις χρειάζονται και αυτά, αρκεί να είναι στοχευμένα”, πρόσθεσε. “Κάποτε είχαμε μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα, στην πορεία προέκυψαν οι Απόκριες και έπειτα ήρθαν και άλλες διοργανώσεις” συμπλήρωσε, εστιάζοντας στα επικριτικά σχόλια που γράφονται κατά καιρούς κάτω από σχετικές δημοσιεύσεις. “Μπορεί απλά να μην συμμετάσχει κάποιος, δεν χρειάζεται να δηλητηριάζουμε ότι δεν μας αρέσει αλλά να προσπαθούμε να έχουμε ανοιχτό μυαλό και θετική σκέψη” δήλωσε σχετικά. Κληθείς να σχολιάσει το Ιστορικό κέντρο στο οποίο δραστηριοποιείται, αποτελώντας ουσιαστικά τον πυρήνα της διασκέδασης, ανέφερε πως η περιοχή έχει ανέβει, λέγοντας πως το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε και μια πιο δυναμική παραλία και το χειμώνα. Για το Ιστορικό Κέντρο εκτίμησε πως θα μπορούσαν να έχουν γίνει κάποια πράγματα καλύτερα, ενώ για τη λειτουργία των χώρων σχολίασε πως καλό θα είναι να υπάρχει αξιοκρατία για όλους. Ο ίδιος δήλωσε πως ο έλεγχος για το αν π.χ. έχουν βγει μισό μέτρο εκτός τα καθίσματα ή αν η μουσική ενοχλεί στις 12 το βράδυ δεν βοηθούν ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και βιωσιμότητα, τονίζοντας πως ένα σημαντικό βάρος για τα μπαρ αποτελούν και οι άδειες μουσικής, για τις οποίες ζητούνται πολλά χρήματα, όπως και το ότι η διάθεση αλκοόλ, είναι πλέον δεδομένη σε... κάθε πιθανό σημείο.

15 ΧΡΟΝΙΑ KYTTARO

Βαδίζοντας προς το τέλος της συζήτησής μας, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθούμε στο επετειακό 2025, καθώς το “Kyttaro” γιορτάζει 15 χρόνια λειτουργίας. Ο κ. Νικολακέας έκανε λόγο για ένα δύσκολο ξεκίνημα τα δύο πρώτα χρόνια, ισορροπώντας στη συνέχεια με επιτυχημένες βραδιές. “Τότε υπήρχε το τσιγάρο που βοηθούσε τα μπαρ να λειτουργούν με καλούς ρυθμούς. Το 2018 ήρθε η απαγόρευσή του, με αποτέλεσμα να χαθούν πελάτες. Ωστόσο, από την εξέλιξη αυτή κερδίσαμε παραπάνω κόσμο θεωρώ. Στη συνέχεια ήρθε η πανδημία κάνοντας μεγάλη βουτιά, παίρνοντας τότε την πρωτοβουλία να κάνουμε delivery ποτών, κίνηση που μας κράτησε όρθιους τότε” είπε ανατρέχοντας στο παρελθόν. “Με τον Δημήτρη Σκοκέα συνοδοιπόρο, είμαστε ερωτευμένοι με τη δουλειά μας, αγαπάμε αυτό που κάνουμε, κερδίζοντας περισσότερο κόσμο απ’ότι χάνουμε. Είναι μια δουλειά άλλωστε που σου δίνει πράγματα μέσα από την γνωριμία με τον κόσμο” συμπλήρωσε. Όσο για το προσωπικό του όραμα για τα επόμενα χρόνια, ο ίδιος γνωστοποίησε πως υπάρχει διάθεση για διοργάνωση και άλλων φεστιβάλ γύρω από τον κλάδο του, με μεγαλύτερο ενδεχομένως το ελληνικό στοιχείο...