9 συλλήψεις στη Μεσσηνία για διάφορα αδικήματα

Εννέα συλλήψεις για διάφορα αδικήματα έγιναν στη Μεσσηνία σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές για την αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και για τη διαμόρφωση ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε 644 άτομα, εκ των οποίων 565 ήταν Ελληνες και 79 ήταν αλλοδαποί. Προσήχθησαν 44 άτομα, από τα οποία 32 ήταν Ελλήνες και 12 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 25 άτομα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 487 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 190 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκαν τρεις ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Ειδικότερα στη Μεσσηνία συνελήφθησαν 5 άτομα για ναρκωτικά, εκ των οποίων το ένα και για όπλα.

Ενας 29χρονος συνελήφθη στη συνοικία Φαραί στην Καλαμάτα με 0,6 γραμμάρια χασίς και 7 φυσίγγια, μια 51χρονη στη Σπερχογεία με 25 ναρκωτικά χάπια, ένας 43χρονος στα Γιαννιτσάνικα με ένα τσιγαριλίκι, δύο 27χρονοι Αλβανοί στην Δυτική Παραλία Καλαμάτας με 4 ναρκωτικά χάπια.

Ακόμη συνελήφθη ένας 29χρονος Ρομά στην Καλαμάτα για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, μιας και είχε στην κατοχή του 13 υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτου, οι οποίοι κατασχέθηκαν.

Δύο ακόμα συλλήψεις έγιναν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και μια για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.