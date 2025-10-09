Aισιόδοξα μηνύματα στη χθεσινή εκδήλωση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας: Αυξητικές τάσεις η δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων  

Η Καλαμάτα είναι αυτή την εβδομάδα το πανευρωπαϊκό επίκεντρο για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Ιστών και Κυττάρων, που αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και γιορτάζεται κάθε χρόνο, το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου.

Ο εορτασμός ξεκίνησε χθες στη 1 το μεσημέρι, στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, με ενημερωτική εκδήλωση για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Τονίστηκε, ότι “δωρεά οργάνων σημαίνει περισσότερη ζωή”, η δωρεά και η μεταμόσχευση οργάνων στη χώρα μας “έχει αυξητικές τάσεις, το 2024 κάναμε ρεκόρ και ήδη φέτος μέχρι τώρα ξεπεράσαμε τους δότες της περσινής χρονιάς”, όμως, “πρέπει να πετύχουμε περαιτέρω αυξήσεις και να μείνουμε ψηλά” και να φθάσουμε το μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Νίκος Πεφάνης επισήμανε την ξεχωριστή σημασία της πραγματοποίησης στην Καλαμάτα των κεντρικών εκδηλώσεων, που είναι αφιερωμένες στην προσφορά, την αλληλεγγύη και την ελπίδα. Σημείωσε πως “έχουμε θέσει ως στρατηγικό σχεδιασμού την ενίσχυση του έργου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με δράσεις ενημέρωσης προς τους πολίτες” και παρατήρησε ότι “η συνάντηση είναι ένα μήνυμα ευθύνης κι ελπίδας, με στόχο την ενίσχυση της δωρεάς οργάνων”.

Ο Μεσσήνιος πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων καθηγητής Γιώργος Παπαθεοδωρίδης μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται για να βελτιωθεί η κατάσταση στη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων. Παρατήρησε ότι κάθε χρόνο είναι και καλύτερα και πως “είμαστε σε αυξητικές τάσεις”. Επισήμανε ότι το 2024 κάναμε ρεκόρ και πως “ήδη φέτος μέχρι τώρα ξεπεράσαμε τους δότες της περσινής χρονιάς”. Εκτίμησε ότι αυτό οφείλεται στην ενημέρωση και κυρίως στην καλύτερη οργάνωση του συστήματος με πολλές πράξεις και παρεμβάσεις.

Ωστόσο, ο κ. Παπαθεοδωρίδης σημείωσε ότι “δεν έχουμε λόγο να πανηγυρίζουμε. Πρέπει να πετύχουμε περαιτέρω αυξήσεις και να μείνουμε ψηλά. Αυτό να γίνει το σύνηθες, η καθημερινότητα για να σώζουμε περισσότερες ζωές”.

Ο επίσης Μεσσήνιος εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης καθηγητής Γιάννης Μπολέτης ενημέρωσε ότι “υπάρχει ένα σχέδιο που εξελίσσεται την τελευταία 5ετία και από 4 δότες ανά εκατομμύριο πολίτες το 2022 έχουμε φθάσει το 2024 και φέτος έως το τέλος Σεπτεμβρίου τους 10,6 δότες”. Παρατήρησε ότι “στην Ευρώπη ο μέσος όρο είναι 22 δότες” και πρόσθεσε πως “δεν πρέπει να επαναπαυτούμε, πρέπει να συνεχίσουμε”.

Ο κ. Μπολέτης είπε ότι “ο ΕΟΜ έχει ενισχυθεί αριθμητικά και μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά του και χρειάζεται περισσότερη οργάνωση”. Σημείωσε πως βοηθάει το ό,τι έχει μπει στις μεταμοσχεύσεις το Ωνάσειο, με 259 μεταμοσχεύσεις καρδιάς από το 1995 και 62 μεταμοσχεύσεις πνεύμονα από το 2020. Δήλωσε ότι στον ΕΟΜ υπάρχει πλήρης διαφάνεια και πληροφόρησε ότι την Πρωτομαγιά ξεκίνησαν στο Ωνάσειο με μεταμοσχεύσεις καρδιάς στα μικρά παιδιά και το 2026 θα κάνουν και μεταμοσχεύσεις ήπατος.

“Δωρεά οργάνων σημαίνει περισσότερη ζωή”, τόνισε ο καθηγητής.

1.350 ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Η Γιούλη Μενουδάκου, ψυχολόγος - επικεφαλής του τμήματος Συντονισμού στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, αρχικά, ενημέρωσε για τον ΕΟΜ, για τα όργανα που μπορεί να γίνει μεταμόσχευση και για την επάρκεια (εθνική υποχρέωση) κάθε χώρας σε όργανα προς μεταμόσχευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, 1.350 άτομα βρίσκονται στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση στη χώρα μας, 35.000 είναι οι δωρητές και 100 οι δότες ετησίως. Ο χρόνος αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού είναι 8,5 χρόνια, ενώ στην Ισπανία είναι 6 μήνες με ένα χρόνο. Στην Πορτογαλία, χώρα ίση πληθυσμιακά με την Ελλάδα, το 2019 υπήρχαν 347 δότες, ενώ στη χώρα μας είχαμε 61.

Συνεχίζοντας, η κ. Μενουδάκου πληροφόρησε για το ποιος χρειάζεται μεταμόσχευση, για τα νοσοκομεία που λειτουργούν μονάδες μεταμόσχευσης, για το πώς λαμβάνονται τα όργανα από αποβιώσαντα δότη και ξεκαθάρισε ότι όταν πιστοποιείται ο εγκεφαλικός θάνατος, δίνεται η έγκριση και γίνεται η μεταμόσχευση.

Ενημέρωσε ότι πέρα από τους δωρητές (με κάρτα), μόνο με συναίνεση της οικογένειας παίρνονται τα όργανα από εγκεφαλικά νεκρό άτομο (έχει καταστραφεί ο εγκέφαλος, αλλά δουλεύουν τα άλλα όργανα) και σημείωσε τη σημασία της συζήτησης που μπορεί να έχει γίνει στην οικογένεια και κάποιος να έχει εκφράσει την επιθυμία να γίνει δωρητής οργάνων.

Διαβεβαίωσε ότι “η πρώτη προτεραιότητα των γιατρών είναι να σώσουν τη ζωή ενός ανθρώπου” και δεν ισχύει “το ό,τι του παίρνουν τα όργανα πριν ξυπνήσει”.

Η επικεφαλής του τμήματος Συντονισμού στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων παρατήρησε ότι “όλες οι θρησκείες είναι υπέρ της δωρεάς οργάνων” και πως “δεν υπάρχει όριο στην ηλικία για δωρεά οργάνων”.

Οσον αφορά τη ζώσα δωρεά πληροφόρησε ότι πέρυσι στην Ελλάδα είχαμε 100 ζώντες δότες νεφρού, με καμία αλλαγή στην ποιότητα της ζωής τους. Αναφέρθηκε, επίσης, στο εμπόριο οργάνων, στα οφέλη της δωρεάς, στο ό,τι οι λήπτες γίνονται παραγωγικοί και τόνισε πως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, ελπίδα και ανθρωπιά.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Μπολέτης είπε για την καλή συνεργασία που είχε ο ΕΟΜ με τον Καλαματιανό γιατρό Γιώργο Μπριστογιάννη, εξήρε τη συμβολή του Καλαματιανού εντατικολόγου δωρεάς Ηρακλή Τσαγκάρη, αναφέρθηκε στη μεγάλη προσπάθεια του αιμοτολόγου Γιάννη Αδαμόπουλου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και απαντώντας στην ερώτηση – ενδιαφέρον του κ. Πεφάνη παρατήρησε ότι “το νοσοκομείο είναι το επίκεντρο της προώθησης δωρεάς στην περιοχή”.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Πανελλαδικά το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση με πράσινο χρώμα (το χρώμα που συμβολίζει τη μεταμόσχευση), εμβληματικών κτηρίων και κατασκευών σε όλη την Ελλάδα, όπως το Καλλιμάρμαρο, το Κοινοβούλιο, το Σιντριβάνι της Ομόνοιας, ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης, η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, το Κάστρο της Καλαμάτας, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το Ωνάσειο Νοσοκομείο κ.α.

Στην Καλαμάτα:

- Σήμερα και αύριο, διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου “Elite”.

- Κεντρική εορταστική εκδήλωση, ανοιχτή στο κοινό, για την ‘Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων”, αύριο Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας, παρουσία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους.

- Επιστημονική εκδήλωση, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων του χώρου, ανοιχτή στο κοινό, για όλες τις εξελίξεις στον τομέα της δωρεάς και των μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων, στην Ελλάδα και διεθνώς, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο “Horizon Blu” της Καλαμάτας.

- Ενημερωτικό περίπτερο “Οργανούληδες” στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγιεινή ζωή και τη δωρεά οργάνων, που απευθύνεται σε μαθητές 7 έως 11 ετών, και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση, περιμένει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς να τους γνωρίσουν από κοντά και να μάθουν μαζί τα μυστικά για τη λειτουργία και τη φροντίδα των οργάνων του σώματος, αλλά την αξία της δωρεάς οργάνων. Ώρες Λειτουργίας: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, 18:00-20:00 και Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 10:00-14:00 και 17:00-21:00. Ενημερωτική παρουσίαση, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 19:00-20:00.

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από την “Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων” του Συμβουλίου της Ευρώπης και από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και με την υποστήριξη της ΕΡΤ, του Ιδρύματος Ωνάση, του Ωνάσειου Νοσοκομείου, του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επίσης, τις δράσεις υποστηρίζουν οι: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Θεσσαλονίκης, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου “Χαρίλαος Τρικούπης”, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Νοσοκομείο Καλαμάτας.