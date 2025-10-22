Καυστικό μήνυμα του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών Μεσσηνίας σε Αδωνι: “Δεν έχει προκηρυχθεί καμία από τις 36 κενές οργανικές θέσεις...”

Η ανακοίνωση αυτή, όπως επισημαίνει το Σωματείο, έρχεται μετά την “παράλληλη πραγματικότητα, στην οποία θέλει να πλέει ο υπουργός και το περιβάλλον του, όπως αυτή καταγράφηκε στις δηλώσεις του μετά από την σύσκεψη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας”, όπου “η πρόσφατη επίσκεψή του έγινε «εν κρυπτώ»”.

Εκφράζοντας την ανησυχία του και προειδοποιώντας, το σωματείο των νοσοκομειακών γιατρών σημειώνει ότι “όχι μόνο λείπουν όλοι αυτοί οι γιατροί, αλλά συγκεκριμένες, κρίσιμες και με μεγάλη ζήτηση ειδικότητες (π.χ. ογκολόγος) παραμένουν μονήρεις και ταυτόχρονα εγκυμονεί κάθε μέρα ο κίνδυνος της κατάρρευσης μεγάλων κλινικών του Νοσοκομείου, καθώς δουλεύουν με το μισό αριθμό των απαιτούμενων ιατρών”.

Αναλυτικά, το Δ.Σ. του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών Μεσσηνίας αναφέρει:

“Επειδή κατά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη στην πόλη μας, γίναμε μάρτυρες μιας παράλληλης πραγματικότητας, στην οποία θέλει να πλέει ο υπουργός και το περιβάλλον του, όπως αυτή καταγράφηκε στις δηλώσεις του μετά από την σύσκεψη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε με νέο δελτίο τύπου, παρά το γεγονός πως σε πολύ πρόσφατο είχαμε επακριβώς εκθέσει την κατάσταση στο Νοσοκομείο μας.

Ενώ σε προηγούμενη επίσκεψη του υπουργού στο Νοσοκομείο τον Μάιο είχε πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των Σωματείων Εργαζομένων και Ιατρών και τον εκπρόσωπο των Ιατρών στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου, στην οποία είχαν αναλυτικά αναφερθεί τα προβλήματα υποστελέχωσης, η πρόσφατη επίσκεψη του έγινε «εν κρυπτώ», αργά το απόγευμα και συναντήθηκε μόνο με την διοίκηση, στελέχη και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι προφανώς θεωρούν ότι στο Νοσοκομείο έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα.

Η πραγματικότητα είναι ότι παρά τις δεσμεύσεις του υπουργού, από τον Μάιο δεν έχει προκηρυχθεί καμία από τις 36 κενές οργανικές θέσεις ιατρών με βάση το παλιό οργανόγραμμα του

Νοσοκομείου, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες του νομού.

Όχι μόνο λείπουν όλοι αυτοί οι γιατροί, αλλά συγκεκριμένες, κρίσιμες και με μεγάλη ζήτηση ειδικότητες (π.χ. ογκολόγος) παραμένουν μονήρεις και ταυτόχρονα εγκυμονεί κάθε μέρα ο κίνδυνος της κατάρρευσης μεγάλων κλινικών του Νοσοκομείου, καθώς δουλεύουν με το μισό αριθμό των απαιτούμενων ιατρών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους επανερχόμαστε στα αιτήματα προσφάτων δελτίων μας, τα οποία πιστεύουμε ακράδαντα πως θα λειτουργήσουν πραγματικά προς όφελος των ασθενών: 1. Την άμεση προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων ιατρών. 2. Την ενίσχυση του Νοσοκομείου με βάση τις πραγματικές λειτουργικές του ανάγκες, με έμφαση σε κρίσιμες ειδικότητες. 3. Την έγκαιρη παράταση της θητείας (καθώς λήγει στο τέλους του 2025 ) των επικουρικών ιατρών και επιτέλους την μονιμοποίησή τους. 4. Aποφασιστική ενίσχυση με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των Νοσοκομείων του νομού, έτσι ώστε οι ασθενείς να μπορούν έγκαιρα, χωρίς αναμονές, να εξετάζονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και πλήρη ανάπτυξη της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία), η οποία θα έπρεπε να είναι ο βασικός πυλώνας της τακτικής παρακολούθησης. Μέχρι να γίνουν τα παραπάνω, απαιτούμε την αναστολή εφαρμογής της πρόσφατης υπουργικής απόφασης για τα τακτικά ραντεβού”.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας με ανακοίνωσή του δηλώνει ότι “στηρίζει και διαχρονικά αγωνίζεται για την υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ του Νομού Μεσσηνίας, όπως αυτά περιγράφονται στο σημερινό δελτίο Τύπου”.

