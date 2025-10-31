Καλαμάτα: Δράση ενημέρωσης για τον θηλασμό

Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, σε συνεργασία με την 1η, 2η και 3η ΤΟΜΥ Καλαμάτας, διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης, συμβουλευτικής και ευαισθητοποίησης για το κοινό της πόλης.

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου από τις 9 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και συμβουλευτική του πληθυσμού στην είσοδο του Κέντρου Υγείας. Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. έχει προγραμματιστεί ομιλία και συμβουλευτική στον εσωτερικό χώρο του Κέντρου Υγείας.

Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην ενημέρωση και υποστήριξη των μητέρων, των εγκύων και κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με τα οφέλη του μητρικού θηλασμού, καθώς και στη διάδοση μηνυμάτων για τη σημασία του στην υγεία και την ευεξία τόσο των βρεφών όσο και των γυναικών. Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού (World Breastfeeding Week – WBW) καθιερώθηκε το 1992 από την Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για το Μητρικό Θηλασμό (WABA) και γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα από την 1η έως 7 Νοεμβρίου. Στόχος της είναι η προώθηση του θηλασμού και η προαγωγή της υγείας των βρεφών και των μητέρων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το φετινό σύνθημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το 2025 είναι: «Προτεραιότητα στο θηλασμό – Δημιουργία βιώσιμων συστημάτων υποστήριξης», τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς υποστήριξης του μητρικού θηλασμού ως θεμέλιο για ένα πιο υγιές και βιώσιμο μέλλον.