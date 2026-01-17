Ενημερωτική δράση για την υγεία στο ΓΕΛ Πεταλιδίου

Ενημερωτική δράση με θέμα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και την αντισύλληψη στην εφηβεία πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στο Γενικό Λύκειο Πεταλιδίου, σε συνεργασία με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου και το Τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Την ενημέρωση έκαναν η Βασιλική Κορoγώνα και η Βασιλική Τσιγώνια, με παρουσίαση και ανοιχτή συζήτηση, στην οποία οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά, έδειξαν ενδιαφέρον και έθεσαν ερωτήματα που απαντήθηκαν υπεύθυνα και τεκμηριωμένα. Στη δράση συμμετείχε και η ψυχολόγος του Γενικού Λυκείου Πεταλιδίου, κα Βασιλαδιώτη, ενισχύοντας τον συμβουλευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα της ενημέρωσης.