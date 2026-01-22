Εγκαταλελειμμένο το Κ.Υ. Φιλιατρών – Ερώτηση Τσαφαρά στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Δεν έχει γίνει καμία εργασία στο Κέντρο Υγείας Φιλιατρών, στο πλαίσιο του έργου της ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανακαίνισής του, που είχε προκηρύξει η 6η ΥΠΕ, επεσήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς, θέτοντας σχετικό ερώτημα στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

Παράλληλα σημείωσε ότι οι κτηριακές υποδομές του βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση και πως η παράταση που έχει δοθεί για το έργο αυτό λήγει τον προσεχή Ιούνιο.

Συγκεκριμένα τόνισε πως το έργο από την 6η ΥΠΕ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Στις 2/7/2024 υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο με προϋπολογισμό 1,755 εκ. ευρώ. Το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης από το οποίο χρηματοδοτείται, ολοκληρώθηκε στις 31/12/2025, ενώ το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Συμπλήρωσε πως πήρε παράταση και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα τον Ιούνιο του 2026. «Σήμερα στα Φιλιατρά δεν έχει γίνει καμία εργασία, αν θέλετε να σώσετε κάποια χρήματα κοιτάξτε μήπως το εντάξετε στο ΕΣΠΑ. Υπάρχει ένα κτήριο ακατάλληλο, υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει», σημείωσε. Μίλησε για υποβάθμιση της δημόσιας υγείας των Φιλιατρών και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών δείχνοντας και σχετικές φωτογραφίες από το Κέντρο Υγείας, που μαρτυρούν την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Βλάχος σημείωσε ότι το έργο δεν είναι του δήμου, αλλά της 6ης ΥΠΕ, λέγοντας πως όλα τα έργα παίρνουν παρατάσεις. Υπογράμμισε πως από όσο έχει ενημερωθεί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητα και έχει κολλήσει εκεί.

«Δεν είπα ότι ανήκει στον δήμο, αλλά το έργο έπρεπε να έχει παραδοθεί 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στατικότητας το εγκαταλείπουμε;» επεσήμανε ο κ. Τσαφαράς.