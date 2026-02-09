Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Κ.Υ. Αγίου Νικολάου

“Να στελεχωθεί άμεσα το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης”, ζητεί το Συνδικάτο και σημειώνει: “Στηρίζουμε τους νοσηλευτές και το προσωπικό του ΚΥ Αγίου Νικολάου στα δίκαια αιτήματά τους. Ο τομέας της υγείας μας αφορά όλους,καθώς στην περιοχή πέρα από τους κατοίκους και τους τουρίστες, δουλεύουν εκατοντάδες εργαζόμενοι, εποχιακοί και μη, στον κλάδο των τροφίμων – ποτών αλλά και στις κατασκευές, στην εστίαση κ.α.

Με τους αριθμούς των εργατικών ατυχημάτων να χτυπούν ταβάνι, είναι ευτύχημα ότι δεν έχουμε θρηνήσει συναδέλφους, καθώς η απόσταση για το Νοσοκομείο Καλαμάτας είναι τουλάχιστον μια ώρα. Το οφείλουμε στο φιλότιμο του προσωπικού του ΚΥ και των εθελοντών της περιοχής που δρουν με αυτοθυσία και ελάχιστα μέσα”.

Το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Μεσσηνίας καλεί “άμεσα την κυβέρνηση, το υπουργείο Υγείας, την 6η ΥΠΕ να στελεχώσουν κατάλληλα το ΚΥ για την προστασία της ζωής και της υγείας όλων”, καθώς και “κάθε σύλλογο, φορέα της περιοχής να πάρει απόφαση και να συμμετάσχει στη διαμαρτυρία”.