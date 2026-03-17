Ημερίδες στην Τριφυλία για την πρόληψη καρκίνου: Μεγάλη η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Ένα σημαντικό τριήμερο ημερίδων ενημέρωσης με θέμα «Με έγκαιρη διάγνωση, ναι, έχεις τον χρόνο», ολοκληρώθηκε στην Τριφυλία με τη συμμετοχή σημαντικών επιστημόνων του ιατρικού χώρου.

Στις ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν σε Γαργαλιάνους, Φιλιατρά και Κυπαρισσία, τονίστηκε η πολύ μεγάλη σημασία που έχει η έγκαιρη διάγνωση στην αντιμετώπιση του καρκίνου, καθώς αν εντοπιστεί στα πρώτα του στάδια η θεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών Αθηνών, υπό την αιγίδα του Δήμου Τριφυλίας, την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τη συνεργασία των τοπικών συλλόγων σε κάθε πόλη του δήμου.

Εξειδικευμένοι ιατροί και επιστήμονες παρουσίασαν τις νέες διαγνωστικές μεθόδους, τα οφέλη της προληπτικής ιατρικής και τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τις σημαντικές εξελίξεις στις μεθόδους πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης.

Στις τρεις ημερίδες μεταξύ άλλων συμμετείχαν και ενημέρωσαν το κοινό οι:

Παναγιώτης Κατσίβελας διευθυντής Κέντρου Υγείας Γαργαλιάνων, ιατρός. Σοφία Σταματοπούλου παθολόγος - ογκολόγος. Αλέξιος Στριμπάκος παθολόγος - ογκολόγος. Ελένη Γαλάνη παθολόγος - ογκολόγος, MD, PhD. Κωνσταντίνος Ασματζής φυσικοθεραπευτής, εξειδικευμένος στο λεμφοίδημα, αντιπρόεδρος ΑΠΛΕΣΟ. Χρήστος Παπαβαγγέλης νοσοκομειακός διαιτολόγος, MSc, PhD, προϊστάμενος Τμήματος Διατροφής ΓΝΑ «Ελπίς». Αλέξανδρος Herling ψυχολόγος - ψυχοθεραπευτής Συλλόγου ΚΕΦΙ. Φωτεινή Χριστοδούλου κοινωνική λειτουργός Συλλόγου ΚΕΦΙ.

Τονίστηκε επίσης ότι οποιοσδήποτε χρειάζεται βοήθεια μπορεί να απευθύνεται στο ΚΕΦΙ.

Κ.Μπ.