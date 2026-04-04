Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας ζητεί κατεπείγουσα στελέχωση των Παθολογικών Κλινικών

Άμεση και κατεπείγουσα στελέχωση των Παθολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας και όλων των ειδικοτήτων υγείας με μόνιμο ιατρικό προσωπικό, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες του πληθυσμού ζητεί ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας.

Τονίζει πως δεν πρέπει να θρηνήσουμε θύματα στον βωμό της υποστελέχωσης και ότι η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό και δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας “εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία, την αγανάκτηση, αλλά και την αμέριστη συμπαράστασή του στις/στους συναδέλφους ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας” και σημειώνει:

​”Η πρόσφατη είδηση για την κατάρρευση υπηρετούσας ιατρού παθολόγου από υπερκόπωση εργασίας αποτελεί την τραγική επιβεβαίωση της χρόνιας υποστελέχωσης των Παθολογικών

Κλινικών του Γ.Ν.Καλαμάτας. Είναι αδιανόητο εν έτει 2026, η λειτουργία των Παθολογικών Κλινικών του Γ.Ν Καλαμάτας που καλύπτει τις ανάγκες ενός ολόκληρου νομού, να στηρίζεται στις υπεράνθρωπες θυσίες ελαχίστων ιατρών.

​Η κατάσταση έχει φτάσει στο τέλος. Οι Παθολογικές Κλινικές «ραχοκοκαλιά» κάθε Νοσοκομείου, αδυνατούν πλέον να λειτουργήσουν. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, η έλλειψη ουσιαστικής στελέχωσης, λόγω της απαξίωσης των δημοσίων δομών υγείας οδήγησε στο πιο επικίνδυνο αδιέξοδο.

​Ως υγειονομικοί, δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές στην αποδόμηση της δημόσιας υγείας στην περιοχή μας. Η υγεία δεν είναι λογιστικό μέγεθος, αλλά θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό.

​Απαιτούμε όχι από σήμερα, αλλά από χθες: Άμεση και κατεπείγουσα στελέχωση των Παθολογικών Κλινικών, αλλά και όλων των ειδικοτήτων υγείας με μόνιμο ιατρικό προσωπικό, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες του πληθυσμού. Μην θρηνήσουμε θύματα στον βωμό της υποστελέχωσης. Η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό και δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση”.