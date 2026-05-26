Μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η έκφραση ευχαριστιών προς αυτόν, καθώς η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας συνέβαλε οικονομικά στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι μαθητές μοιράστηκαν με τον μητροπολίτη τις εμπειρίες, τις εικόνες και τις γνώσεις που αποκόμισαν από το ταξίδι τους σε ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα της Ιταλίας. Ο Σεβασμιώτατος τους άκουσε με ενδιαφέρον, τους συνεχάρη για το ήθος τους και τόνισε ότι η τοπική Εκκλησία θα βρίσκεται πάντα αρωγός στη νεολαία και στην παιδεία. Ευχήθηκε σε όλους καλή πρόοδο στις σπουδές τους και καλό καλοκαίρι.