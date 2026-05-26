Θεατρικά παιχνίδια από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας

Τα παιδιά παρουσίασαν τη δουλειά τους στο θεατρικό παιχνίδι, το οποίο παρακολούθησαν από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο, με εμψυχωτές την Ηρώ Θεοδώρου και τον Σέργιο Σοφικίτη. Τα παιδιά παρουσίασαν με κέφι θεατρικά σκετς, βασισμένα σε ιστορίες και παραμύθια που διδάχθηκαν και αγάπησαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, γεμάτα σημαντικά μηνύματα όπως η προστασία της θάλασσας, η αξία της εργασίας και ο σεβασμός στον συνάνθρωπο. Χόρεψαν και τραγούδησαν με κέφι, ενώ έπαιξαν και σύγχρονο θέατρο σκιών, χρησιμοποιώντας φιγούρες και κούκλες που κατασκεύασαν στα μαθήματα. Οι θεατές που παρακολούθησαν την εκδήλωση ήταν γονείς και συγγενείς των παιδιών, αλλά και πολλοί φίλοι του συλλόγου. Κατενθουσιασμένοι χειροκρότησαν τους μικρούς ηθοποιούς και στο τέλος κεράστηκαν όλοι γλυκά και μεζέδες σε έναν πλούσιο μπουφέ που πρόσφερε η Πειραματική Σκηνή και πολλές μαμάδες. Τα μαθήματα για τη φετινή χρονιά θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Παρασκευή και Σάββατο και θα συνεχιστούν το καλοκαίρι με ποικίλες δράσεις στο «Τρένο με τις κούκλες».