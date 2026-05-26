Νέα οικονομικά δεδομένα για Κληροδότημα Αναστασόπουλου και Αλαγονία: Αντιδράσεις για το νέο μίσθωμα των ακινήτων

Πρόκειται για τα δύο νεοκλασικά ακίνητα, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος και με διαχειριστή τον Δήμο Καλαμάτας, που βρίσκονται στον Πειραιά, επί της Βούλγαρη 155 και στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Βούλγαρη. Τα ακίνητα είχαν παραχωρηθεί με μακροχρόνια μίσθωση στον Δήμο Πειραιά για 40 χρόνια, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κοινωνικό σκοπό, ως ΚΑΠΗ και χώρος παροχής υπηρεσιών αγάπης και αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, το αρχικό ετήσιο μίσθωμα είχε οριστεί στις 7.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος Πειραιά είχε αναλάβει το κόστος επισκευής, αποκατάστασης και λειτουργίας των ακινήτων. Το ποσό αυτό, όπως προβλεπόταν, διατίθεται σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη, δηλαδή προς όφελος της Κοινότητας Αλαγονίας.

Η διαδικασία για τον επανακαθορισμό του μισθώματος είχε ουσιαστικά ανοίξει εδώ και χρόνια, καθώς ήδη από το 2018 το Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων του Δήμου Καλαμάτας είχε απευθυνθεί στον Δήμο Πειραιά για το θέμα, ενώ ακολούθησαν υπενθυμίσεις και νεότερες προτάσεις. Το 2022 ο Δήμος Καλαμάτας είχε προτείνει ετήσιο μίσθωμα 20.000 ευρώ, ενώ το 2026 επανήλθε με πρόταση υπολογισμού στα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έπειτα από έρευνα αγοράς στην περιοχή του Πειραιά.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Πειραιά υπολόγισε το ετήσιο μίσθωμα, βάσει αντικειμενικής αξίας, στο ποσό των 35.265,88 ευρώ. Ωστόσο, πρότεινε το ποσό αυτό να μειωθεί και να διαμορφωθεί τελικά στις 24.000 ευρώ ετησίως, πρόταση που εγκρίθηκε με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά. Η ίδια απόφαση προβλέπει ότι το νέο μίσθωμα θα ισχύει με έναρξη την 23η Ιανουαρίου 2026, ημερομηνία όχλησης, και θα αναπροσαρμόζεται κάθε δέκα χρόνια, σύμφωνα με τα συμφωνητικά μίσθωσης.

Στην εισήγηση προς τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας προτάθηκε η αποδοχή του ποσού των 24.000 ευρώ ετησίως. Το θέμα, ωστόσο, προκάλεσε προβληματισμό από την πλευρά της παράταξης “Καλαμάτα Μετά”, αλλά και του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας, Γιώργου Καζάκου, εκτιμώντας ότι ο Δήμος Καλαμάτας, ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος, θα μπορούσε να διεκδικήσει υψηλότερο μίσθωμα από τον Δήμο Πειραιά, με δεδομένο και τον υπολογισμό των 35.265,88 ευρώ που αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα. Ο κ. Καζάκος δε, τόνισε πως δεν είχε ενημερωθεί για τις ενέργειες του Δήμου ως προς το οικονομικό σκέλος, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για τα βήματα που ακολουθήθηκαν. Ο ίδιος μάλιστα, υπογράμμισε πως με βάση τα τετραγωνικά και την πρόταση υπολογισμού στα 10 ευρώ, προκύπτουν 70.000 ευρώ.

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Φάβας, αφού ανέλυσε το ιστορικό της υπόθεσης, υπενθύμισε πως οι εκάστοτε αποφάσεις της Επιτροπής εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τονίζοντας πως ο μηχανικός της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Πειραιά επικαλέστηκε τις δαπάνες που προηγήθηκαν -και- με ιδίους πόρους, ώστε να καταλήξει τελικά στο συγκεκριμένο ετήσιο μίσθωμα. Ο ίδιος σημείωσε πως οι οχλήσεις, είτε επίσημες είτε ανεπίσημες ήταν συνεχείς προς τον Δήμο Πειραιά για να τρέξουν οι διαδικασίες, ωστόσο σε ερώτηση της αντιπολίτευσης για το αν ήρθαν στην κατοχή του Δήμου Καλαμάτας επίσημοι αριθμοί για τις εργασίες που έκανε ο Δήμος Πειραιά, σημείωσε πως “επικαλούνται” μέσω εγγράφου, ωστόσο δεν έγιναν γνωστοί στην Επιτροπή.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης σχολίασε πως μετά την περίοδο της πανδημίας η δημοτική αρχή όφειλε να ξεκινήσει την διαπραγμάτευση, εκτιμώντας πως το τίμημα είναι χαμηλό. Ο ίδιος, υπογράμμισε πως δεν έγιναν τα βήματα που θα έπρεπε, προκειμένου να συμφωνηθεί το καλύτερο δυνατό μίσθωμα για το συγκεκριμένο ακίνητο. Παράλληλα, στάθηκε στο ότι η όποια συζήτηση θα ανοίξει και πάλι ύστερα από μια δεκαετία, με το τωρινό ποσό ενδεχομένως τότε να είναι πολύ μικρό για τα δεδομένα της εποχής.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός κατηγόρησε τη δημοτική αρχή πως δεν διασφάλισε τα συμφέροντα του Δήμου, τονίζοντας πως παρότι είναι ο διαχειριστής και έχει το πλεονέκτημα, εντούτοις έχασε την ευκαιρία να διαπραγματευτεί, εφόσον είχε το πάνω χέρι, για να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα για την Κοινότητα.

Υπενθυμίζεται ότι τα εγκαίνια των αποκατασταθέντων κτηρίων του Κληροδοτήματος Αναστασόπουλου είχαν πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2017, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Τα ακίνητα είχαν χαρακτηριστεί διατηρητέα και, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, η αξιοποίησή τους είχε κριθεί δύσκολη επί σειρά ετών, λόγω της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκονταν και του μεγάλου κόστους αποκατάστασης.

Με τη νέα απόφαση, το ετήσιο έσοδο του Κληροδοτήματος αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με το αρχικό μίσθωμα των 7.000 ευρώ, χωρίς όμως να φτάνει στο ύψος των 35.265,88 ευρώ που προέκυπτε από τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας. Το θέμα αναμένεται να συνεχίσει να απασχολεί την τοπική κοινότητα της Αλαγονίας, καθώς τα έσοδα του Κληροδοτήματος συνδέονται άμεσα με έργα και δράσεις προς όφελός της.

Τ.Αν.