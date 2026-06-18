Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο στην Καλαμάτα

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, μετά την πετυχημένη διεξαγωγή των δύο περιφερειακών συνεδρίων της, οργανώνει η Ελληνική Ακαδημία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με τίτλο “Ο επιστημονικός συγκρητισμός και το κοινό όραμα για τον άνθρωπο”, πραγματοποιείται στην Καλαμάτα από σήμερα 18 έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο στο ξενοδοχείο “Elite”.

Σύμφωνα με ενημέρωσή της, “σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στον άνθρωπο δημιουργούμε συνομιλίες στο αύριο. Με τη συμμετοχή 115 και πλέον ομιλητών στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου επιχειρούμε να προσεγγίσουμε πολύπλευρα κάθε όψη της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας στον χώρο της υγείας, βασιζόμενοι στη γνώση, στην εμπειρία και στο ήθος των λειτουργών της.

Στο μικροσκόπιο του επιστημονικού προγράμματος τίθενται καίριες θεματολογίες ευρέος φάσματος, που άρχονται από τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και την Επείγουσα Ιατρική και καταλήγουν έως τις Πολιτικές Υγείας και την Ψηφιακή Ιατρική. Στοχεύουμε στη λυσιτελή προβολή του επιστημονικού διαλόγου, στην απρόσκοπτη διάχυση της παραγόμενης γνώσης και στην ουσιαστική σύμπραξη των επιστημονικών πεδίων προς όφελος πάντοτε του πολίτη – ασθενούς”.

Η Ελληνική Ακαδημία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναφέρει ότι “στο πλαίσιο αυτό η επικείμενη επιστημονική συνάντηση δεν απευθύνεται μόνο σε γενικούς/οικογενειακούς ιατρούς, άλλα σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Η διεπιστημονικότητα αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ όρο για την διασφάλιση της αρτιότητας της συνέχειας στη φροντίδα. Η ισχύς της συλλογικότητας τεκμηριώνεται στην αποδοτική σύζευξη των ιδεών εκείνων των προσώπων, που τόλμησαν να μοιραστούν την πρωτοκαθεδρία του οράματος. Η κειμενογραφία του αύριο συνυπογράφεται από όλους μας με σύνεση και υψηλό αίσθημα ευθύνης”.

Πληροφορίες: https://congressworld.gr/event/familymedicineacademy2026/ και https://familymedicineacademy.gr/