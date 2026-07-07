Παραμένουν οι ελλείψεις γιατρών στο Νοσοκομείο- Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν

Δύσκολα παραμένουν τα πράγματα με τις ελλείψεις γιατρών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, καθώς από τις κρίσιμες 5 θέσεις παθολόγων που προκηρύχθηκαν, υπήρξε ενδιαφέρον μόνο για τη μία.

Αδιαφορία υπήρξε και για τις θέσεις ακτινολόγου και αναισθησιολόγου.

Τα στοιχεία αυτά επισημαίνει το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας σε ανακοίνωσή του, με τίτλο “Η αλήθεια πίσω από τους «ικανοποιητικούς» αριθμούς”, με αφορμή σχετικό χαρακτηρισμό από τοπικό βουλευτή.

Εκτιμά πως “δεν μπορούμε να μιλάμε για ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου μας” και σημειώνει: “Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τη λογική του, παρά θα επαναλάβουμε τις προτάσεις του Σωματείου μας για άμεση επαναπροκήρυξη όσων θέσεων αποδειχθούν άγονες, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση επιπλέον κινήτρων για τους συναδέλφους που θα τις επιλέξουν, όπως το επίδομα ενοικίου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε το στεγαστικό πρόβλημα στην πόλη μας είναι οξυμένο”.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας αναφέρει:

“Κατόπιν της δημοσιοποίησης των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις ιατρών ΕΣΥ του Νοσοκομείου Καλαμάτας σε τοπικό μέσο και τον χαρακτηρισμό του αριθμού τους, από τοπικό βουλευτή, ως «ικανοποιητικού» από πλευράς αριθμού υποψηφίων είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε τα εξής:

Στις υποψηφιότητες των Παθολόγων είχαμε μόνο μία υποψηφιότητα για 5 θέσεις που προκηρύχθηκαν και μάλιστα μιας συναδέλφου που ήδη υπηρετεί στην (μοναδική πλέον) Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου, ως επικουρική ιατρός. Αυτή η εξέλιξη, είναι προφανές, πως ουδόλως βελτιώνει την εικόνα στην Παθολογική κλινική, αν δεν προμηνύεται και επιδείνωσή της, καθώς τίθεται ως άμεσο ενδεχόμενο η αποχώρηση και άλλων συναδέλφων, για λόγους μετακίνησης ή συνταξιοδότησης, μετά από τη διαφαινόμενη αδυναμία στήριξης της κλινικής σε ιατρικό προσωπικό. Στο τελείως οριακό από πλευράς στελέχωσης Ακτινολογικό τμήμα δεν είχαμε καμιά υποβολή υποψηφιότητας. Στο τμήμα αυτό ήταν επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης, καθώς η κατάρτιση ασφαλούς προγράμματος εφημέρευσης για τον μήνα Ιούλιο, έχει καταστεί πλέον αδύνατη, λόγω της τραγικής υποστελέχωσής του, ακόμη και με τη πρόσφατη συνδρομή ιδιωτικής εταιρείας στο διαγνωστικό του έργο.

Η Διοίκηση προχώρησε σε αυτή την λύση, στην λογική της πάγιας πολιτικής της για την υποστελέχωση, η οποία έγκειται στην πολυδιαφημιζόμενη και πολυδάπανη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αντί της ενίσχυσης του δημόσιου τομέα με μόνιμο και επαρκές προσωπικό.

Στο Πνευμονολογικό τμήμα υπήρξε, επίσης, μόνο μια υποψηφιότητα και εκείνη από συνάδελφο που υπηρετεί ήδη στο τμήμα ως επικουρική ιατρός. Στο Αναισθησιολογικό, η λειτουργία του οποίου ήταν ήδη οριακή, κάτι που κρατά (μαζί με την σημαντική έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού) χειρουργικές αίθουσες κλειστές, δεν είχαμε, επίσης, καμιά υποψηφιότητα.

Αν όλα τα παραπάνω συνιστούν “ικανοποιητική εικόνα” από πλευράς υποψηφιοτήτων, αναρωτιόμαστε πραγματικά, ποια θα ήταν η μη ικανοποιητική.

Σαφώς και δηλώνουμε ικανοποιημένοι όταν υπάρχουν υποψηφιότητες για τις υπόλοιπες 8 θέσεις (από τις 16 συνολικά), τονίζοντας και πάλι πως αρκετές από αυτές αφορούν σε συναδέλφους που ήδη υπηρετούν ως επικουρικοί ιατροί στις θέσεις, οι οποίες προκηρύχτηκαν και, συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλάμε για ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου μας. Είναι βέβαια

σημαντικό το γεγονός ότι επιτέλους συνάδελφοί μας , οι οποίοι καλύπτουν επί σειρά ετών με συμβάσεις, κάθε άλλο παρά επικουρικές ανάγκες, υπάρχει η πιθανότητα να μονιμοποιηθούν.

Όμως όταν πρακτικά δεν υπάρχουν υποψήφιοι για τόσο νευραλγικά τμήματα, όπως αναλύσαμε, είναι απορίας άξιο πως κάποιος μπορεί να χαρακτηρίσει ικανοποιητικές τις υποψηφιότητες. Μόνο εκείνος, προφανώς, γνωρίζει....

Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τη λογική του, παρά θα επαναλάβουμε τις προτάσεις του Σωματείου μας για άμεση επαναπροκήρυξη όσων θέσεων αποδειχθούν άγονες, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση επιπλέον κινήτρων για τους συναδέλφους που θα τις επιλέξουν, όπως το επίδομα ενοικίου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε το στεγαστικό πρόβλημα στην πόλη μας είναι οξυμένο”.