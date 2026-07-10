Νέα παιδίατρος στο Κέντρο Υγείας Φιλιατρών

Ανέλαβε καθήκοντα η νέα παιδίατρος Μαρία Κωνσταντίνα Ντέντε στο Κέντρο Υγείας Φιλιατρών ενισχύοντας έτσι την πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα στην περιοχή.

Τη νέα ιατρό υποδέχθηκε θερμά στους χώρους της δομής ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Φιλιατρών Ηλίας Γιαννέλος. Κατά τη διάρκεια της υποδοχής, ο κ. Γιαννέλος καλωσόρισε την κ. Ντέντε, της ευχήθηκε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο της, ενώ συζήτησαν τις προτεραιότητες και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του παιδιατρικού τμήματος με στόχο την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των μικρών ασθενών.

«Η ένταξη της κ. Ντέντε στο δυναμικό του Κέντρου Υγείας αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή μας, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των οικογενειών των Φιλιατρών και των γύρω περιοχών», τονίζεται από τη διοίκηση του ΚΥ Φιλιατρών.

Ενώ σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Κέντρου Υγείας για τον προγραμματισμό των ραντεβού τους.

Κ.Μπ.