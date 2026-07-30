Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στη Βαμβακού

«Ο Τσούβι έρχεται στη Βαμβακού με εξωγήινο stand up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Το TSOUVELAS II προσγειώνεται στον Πάρνωνα, αψηφώντας τη βαρύτητα της καθημερινότητας και σκορπώντας διαστημικό γέλιο. Ανακαλύψτε τον πλανήτη Τσούβι και το σύμπαν που βρίσκεται στη δική του διάσταση. Ατάκες, πρόζα, αυτοσχεδιασμοί με γήινους και “εξωγήινους” χαρακτήρες, σε ένα stand up comedy 90 λεπτών ή μήπως και παραπάνω, καθώς το απρόβλεπτο είναι πλέον προβλεπόμενο», αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα. Η παράσταση απευθύνεται σε άτομα άνω των 16 ετών. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, καθώς και σε επιλεγμένα σημεία στη Σπάρτη, ενώ η τιμή εισόδου ανέρχεται στα 15 ευρώ.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς, η οποία υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vamvakou Revival, με την αποκλειστική και καθοριστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.vamvakourevival.org/events.