Η απάντηση της 6ης ΥΠΕ για το πρόβλημα με το ασθενοφόρο στη Μάνη

Το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Μάνη δεν έμεινε χωρίς διακομιστική κάλυψη, καθώς διατέθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Πύλου για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής, απαντά η 6η ΥΠΕ.

Σχετικά, η 6η ΥΠΕ σε απάντησή της για “την προσωρινή έλλειψη ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Μεσσηνίας” ενημερώνει:



“1. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 27 Αυγούστου, το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, κατά την επιστροφή του από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές και να καταστεί προσωρινά επιχειρησιακά μη διαθέσιμο.

2. Από την πρώτη στιγμή, η Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, σε στενή συνεργασία με τον Περιφερειακό Διευθυντή του ΕΚΑΒ, τον Προϊστάμενο του Τομέα ΕΚΑΒ της περιοχής, καθώς και τους Επιστημονικά Υπευθύνους των Κέντρων Υγείας Πύλου, Αγίου Νικολάου και Μελιγαλά, προχώρησε άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της υγειονομικής και διακομιστικής κάλυψης της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μάνης.

3. Στο πλαίσιο αυτό, διατέθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Πύλου για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Προκειμένου το όχημα να είναι απολύτως ασφαλές και επιχειρησιακά διαθέσιμο, πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες τεχνικές εργασίες και ο προβλεπόμενος έλεγχος από πιστοποιημένο συνεργείο.

4. Παράλληλα, από αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, με μέριμνα του Προϊσταμένου του Τοπικού Τομέα ΕΚΑΒ, θα διατεθεί επιπλέον ασθενοφόρο όχημα για την ενίσχυση της κάλυψης της περιοχής, κατόπιν ολοκλήρωσης του απαιτούμενου ποιοτικού και τεχνικού ελέγχου.

Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και τις υγειονομικές δομές της περιοχής, παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα και προχωρά άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις, με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης υγειονομικής κάλυψης των πολιτών.

Ως εκ τούτου, η προσωρινή επιχειρησιακή αδυναμία του ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, η οποία προέκυψε αιφνιδίως από τροχαίο συμβάν, δεν σημαίνει ότι η περιοχή έμεινε χωρίς διακομιστική κάλυψη, καθώς από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν εναλλακτικές λύσεις και, ήδη από αύριο, η επιχειρησιακή δυνατότητα θα ενισχυθεί περαιτέρω”.