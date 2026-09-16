«Αλεξοπούλειο» θα ονομαστεί το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Εκπληρώνοντας έτσι, έστω και μετά από πολλά χρόνια, ένα βασικό όρο της διαθήκης του δωρητή και ιδρυτή του Νοσοκομείου.

Ενώ να σημειώσουμε ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση που πάρθηκε επικαιροποιήθηκε απόφαση του ΔΣ του πρώην Γενικού Νοσοκομείου Κυπαρισσίας που είχε παρθεί το 2011 για την προσθήκη στην επωνυμία της μονάδας του ονόματος του δωρητή Γεώργιου Αλεξόπουλου, η οποία όμως ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί, καθώς είχαν ακολουθήσει οι διοικητικές αλλαγές και η διασύνδεση του με το Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Στη συνεδρίαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοοκομείου Μεσσηνίας που έγινε την περασμένη εβδομάδα στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος ο εισηγητής Θεόδωρος Ντέντες Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Κυπαρισσίας, μεταξύ άλλων σημείωσε ότι το Δ.Σ. του πρώην Γ.Ν. Κυπαρισσίας με την απόφαση 23/30-11- 2011 είχε αποφασίσει την συμπλήρωση στην ονομασία του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν. Κυπαρισσίας και το όνομα του μέγα ευεργέτη και δωρητή του Γ. Αλεξόπουλου, με τη διαθήκη του οποίου δημιουργήθηκε το πρώην Γ. Ν. Κυπαρισσίας, έτσι ώστε να ονομαστεί «Αλεξοπούλειο» εκπληρώνοντας τον βασικό όρο της από 14/01/1932 ιδιόγραφης διαθήκης του που κηρύχθηκε κύρια και δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας στις 21-12-1936.

Το αίτημα της προσθήκης στην επωνυμία της μονάδας της Κυπαρισσίας του ονόματος του δωρητή Γ. Αλεξόπουλου συνεχίζει να υφίσταται ως κοινωνική απαίτηση της περιοχής της Τριφυλίας και επιπλέον ηθικά δεν έχει πραγματοποιηθεί βασικός όρος της διαθήκης στην οποία, όπως αναφέρθηκε οφείλεται η ύπαρξη της Υγειονομικής Μονάδας της Κυπαρισσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων των θεσμικών και νομικών αλλαγών που επήλθαν από τη λήψη της τότε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας σημειωτέον το αποφασιστικό μέρος ουδέποτε υλοποιήθηκε και οι αλλαγές αυτές αφορούσαν τη διασύνδεση του νοσοκομείου Κυπαρισσίας με το νοσοκομείο Καλαμάτας και την υπαγωγή τους σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γ. Ν. Μεσσηνίας», εισηγούμεθα όπως στην επωνυμία της Υγειονομικής Μονάδας της Κυπαρισσίας, υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς αυτή υφίσταται και θα υφίσταται, να προστεθεί το όνομα του ευεργέτη και επί της ουσίας ιδρυτή της Γ. Αλεξόπουλου και να αποκαλείται « Αλεξοπούλειο».

Τόνισε ακόμη πως η απόφαση αυτή ουσιαστικά πέρα από την τιμή που αποδίδεται μέσω αυτής στον δωρητή Γ. Αλεξόπουλο, και πέρα από την αυτονόητη ηθική και νομική υποχρέωση εκτέλεσης βασικού όρου της διαθήκης του, αποτελεί κοινωνικό έρεισμα αλλά και πρόκληση της συνεχιζόμενης και σήμερα προσφοράς των πολιτών της περιοχής Τριφυλίας στην Υγειονομική Μονάδα Κυπαρισσίας.

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε στην επωνυμία της Υγειονομικής Μονάδας της Κυπαρισσίας, υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς αυτή υφίσταται και θα υφίσταται, να προστεθεί το όνομα του ευεργέτη και επί της ουσίας ιδρυτή της Γ. Αλεξόπουλου και να αποκαλείται « Αλεξοπούλειο».

Η απόφαση να αποσταλεί στην 6η Υ.Π.Ε. προκειμένου να τη διαβιβάσει στο

Υπουργείο Υγείας με σχετική εισήγησή της και στη συνέχεια να εκδοθεί από το τελευταίο η απαιτούμενη κανονιστική πράξη τροποποίησης της υφιστάμενης επωνυμίας της μονάδας κατόπιν προσθήκης του όρου «Αλεξοπούλειο».

Κ.Μπ.