Σύλλογος Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου: Δυο ογκολόγοι χρειάζονται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

“Για να λειτουργήσει σωστά η Μονάδα Χημειοθεραπείας στο Νοσοκομείο Καλαμάτας χρειάζεται όχι μόνο ένας, αλλά δύο ογκολόγοι γιατροί”, επισήμανε η πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Ξαναρχί-ΖΩ Μαρία Ζαφειροπούλου, απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας για τη σημαντική Μονάδα του Νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την αυριανή εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού, με ομιλήτρια την Νατάσα Παζαΐτη, στο ξενοδοχείο “Rex” της Καλαμάτας, η κ. Ζαφειροπούλου απάντησε σε ερώτησή μας:

“Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες μονάδες που υπάρχουν στα Νοσοκομεία της Ελλάδας

Ως πρόεδρος και ως μέλος που έχω νοσήσει μαζί με κάποιες άλλες κυρίες που έχουν νοσήσει, πηγαίνουμε μία ή δύο φορές την εβδομάδα για ψυχολογική υποστήριξη στους ασθενείς που κάνουν χημειοθεραπείες. Επειδή παραβρισκόμαστε εκεί, βλέπουμε καθημερινά τα προβλήματα που προκύπτουν στη Μονάδα Χημειοθεραπείας.

Η ογκολόγος η κ. Σοφία Σταματοπούλου είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος που παλεύει μόνη της, γιατί τη στιγμή αυτή η Μονάδα καλύπτει και τους όμορους νομούς κι έχουμε συναντήσει ασθενείς από την Αχαΐα και την Ηλεία

Για να λειτουργήσει σωστά η Μονάδα χρειάζεται όχι μόνο ένας, αλλά δύο ογκολόγοι γιατροί, ώστε να μην αναγκάζονται οι ασθενείς, που δεν προλαβαίνουν εδώ τις χημειοθεραπείες, να πηγαίνουν να κάνουν ή στην Τρίπολη ή περισσότερο στην Αθήνα.

Ευχαριστούμε την κ. Σταματοπούλου για τις προσπάθειες αυτές που κάνει μόνη της και όλο το προσωπικό, γιατί είναι πραγματικά εξαίρετες οι κοπέλες που προσφέρουν στους ασθενείς και θα θέλαμε για ακόμα μια φορά τουλάχιστον να εισακουστούμε και να γίνει κάτι για τη Μονάδα Χημειοθεραπείας”.

* Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρής Μαντίνειας Εφη Καμπουγέρη, που ήταν νοσηλεύτρια στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του Νοσοκομείου Καλαμάτας, παρατήρησε: “Η Μονάδα λειτούργησε με πολύ καλό τρόπο, τουλάχιστον το διάστημα που ήμουν εγώ εκεί και συνεχίζει να λειτουργεί παρά τις όποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες ήταν μεγάλες και η κ. Σταματοπούλου με τις νοσηλεύτριες του Τμήματος κάνουν τα πάντα για να μπορούν να την κρατήσουν όρθια.

Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να σκύψουμε πάνω σε αυτό το θέμα και οπωσδήποτε να υπάρξει και δεύτερος ογκολόγος και περισσότεροι νοσηλευτές, για να συνεχίσει να λειτουργεί με τον αξιόλογο τρόπο που λειτουργεί μέχρι τώρα”.