Δωρεάν εκπαίδευση πρώτων βοηθειών για επιχειρήσεις της Αρκαδίας

Δωρεάν εκπαίδευση και πιστοποίηση στις πρώτες βοήθειες προσφέρει το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, σε επιχειρήσεις των Δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Τρίπολης, που εντάσσονται στο Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στην προετοιμασία των εργαζομένων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και στην αντιμετώπιση πνιγμονής με τη λαβή Heimlich. Απευθύνεται σε επαγγελματίες για τους οποίους οι σχετικές γνώσεις και η πιστοποίηση αποτελούν απαραίτητο ή ιδιαίτερα σημαντικό προσόν για την εργασία τους. Μεταξύ άλλων, αφορά προσωπικό δομών φιλοξενίας, εκπαιδευτικών μονάδων, αθλητικών εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού, καθώς και χώρων με αυξημένη προσέλευση κοινού.

Η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε στον χώρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση σε προπλάσματα, με έμφαση στην άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής, στη σωστή εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και στη χρήση απινιδωτή. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα λάβουν ψηφιακό πιστοποιητικό ολοκλήρωσης, «Certificate of Completion», διετούς ισχύος. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση και η πιστοποίηση παρέχονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών, η δράση συνδέεται με τις απαιτήσεις άρθρου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026 και αφορά την εκπαίδευση εργαζομένων στις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις με έως 50 εργαζομένους σε μία εγκατάσταση υποχρεούνται να παρέχουν βασική εκπαίδευση, ενώ εκείνες με περισσότερους από 50 εργαζομένους οφείλουν να εκπαιδεύουν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού τους μέσω πιστοποιημένων εκπαιδευτικών φορέων. Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται επίσης υποχρέωση ανανέωσης της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης ανά τριετία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο έργο «Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης στις Περιοχές ΔΑΜ», το οποίο υλοποιείται από τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021–2027.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, καθώς η έγκαιρη ανταπόκριση σε ένα επείγον περιστατικό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, στη διεύθυνση 25ης Μαρτίου και Πανός 21, στην Τρίπολη, στο τηλέφωνο 2710 227141 ή στο email info@arcadianet.gr, υπόψη της κ. Σοφίας Σακελλαρίου.