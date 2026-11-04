Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε Τρίκορφο και Στρέφι

Δύο δράσεις δωρεάν προληπτικών εξετάσεων έχουν προγραμματιστεί μέσα στο Νοέμβριο από τις Κινητές Ομάδες Υγείας στις κοινότητες Τρικόρφου και Στρεφίου του δήμου Μεσσήνης.

Στόχος των δράσεων είναι η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε μικρότερες ή απομακρυσμένες περιοχές.

Οι εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι: Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος, γρήγορες εξετάσεις σημείου φροντίδας: χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, γλυκόζη αίματος, αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.

Επιπλέον θα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης για εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων και συμβουλευτική πρόληψης και υγείας. Οι πολίτες που θα προσέλθουν για εξετάσεις θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον αριθμό ΑΜΚΑ τους.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν:

Στο κοινοτικό κατάστημα Τρικόρφου την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Στο κοινοτικό ιατρείο Στρεφίου την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Να σημειωθεί πως για πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή κινητικότητας που δεν μπορούν να μετακινηθούν, υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης από τις ΚΟΜΥ, κατόπιν προγραμματισμού μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 8:00 έως 16:00.