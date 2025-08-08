Σταθερά στα 4 ευρώ η τιμή του ελαιολάδου τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στη Μεσσηνία

Στα 4 ευρώ το κιλό παραμένει σταθερά η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου στη Μεσσηνία, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ, η τιμή κυμαίνεται από 3,0 ευρώ το κιλό στη Ζάκυνθο μέχρι 4,43 ευρώ το κιλό στις Αιγιές Λακωνίας.

Στη διεθνή αγορά η μέση τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου αγγίζει τα 3,74 ευρώ το κιλό στην Ισπανία και τα 3,98 ευρώ στην Τυνησία. Στην Ιταλία το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πωλείται από 9,20 ευρώ μέχρι και 10 ευρώ το κιλό.

Αναλυτικά: Στην Ισπανία η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου κυμαίνεται μεταξύ 3,49 ευρώ και 4,64 ευρώ το κιλό. Την τρέχουσα εβδομάδα η μέση τιμή παρέμεινε μειώθηκε κατά 0,53% ενώ οι εβδομαδιαίες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,8% (από 1.366 τόνους σε 1.399 τόνους). Η τιμή του παρθένου ελαιόλαδου στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 2,95% (από 3,39 σε 3,49 ευρώ το κιλό) και οι εβδομαδιαίες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 219,7% (από 180 σε 575,5 τόνους). Η τιμή του λαμπάντε στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 4,53% (από 2,87 σε 3 ευρώ το κιλό) και οι εβδομαδιαίες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 58,9% (από 475 σε 755 τόνους).

Στην Ιταλία η τιμή του λαμπάντε κυμάνθηκε από 2,30 μέχρι και 2,60 ευρώ το κιλό. Η τιμή του ΠΟΠ ελαιόλαδου στην Ιταλία κυμαίνεται από 9,80 μέχρι και 13 ευρώ το κιλό.

Θ.Λ.