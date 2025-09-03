5-7 Σεπτεμβρίου η έκθεση FILIATRA AgroVision 2025

Η διοργάνωση τελεί υπό την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως θεσμό στον αγροτικό χώρο.

Φέτος, περισσότεροι από 40 εκθέτες από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάσουν προϊόντα, καινοτομίες και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα του αγροτικού τομέα – από μηχανήματα και τρακτέρ, έως drones, νέες τεχνολογίες θρέψης και φυτοπροστασίας. Παράλληλα, στον χώρο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ομιλίες με τη συμβολή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διευθυντή της ΔΑΟΚ, Αντώνη Παρασκευόπουλου, προσφέροντας πολύτιμη γνώση για τις νέες τάσεις και τα σύγχρονα εργαλεία της γεωργίας.

Η FILIATRA AgroVision αποτελεί σημείο συνάντησης για επαγγελματίες, ερευνητές, καταναλωτές και φίλους της αγροτικής παραγωγής, προβάλλοντας τον δυναμισμό και την προοπτική ενός πιο βιώσιμου και καινοτόμου αγροτικού τομέα.