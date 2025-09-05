Ξεκινά ο 3ος κύκλος δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας

Όπως σημειώνει ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνης Παρασκευόπουλος, η περίοδος αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του δάκου λόγω της υψηλής υγρασίας και των θερμοκρασιών.

Πιο συγκεκριμένα σημείωσε: «Η παραγωγή φέτος είναι μέτρια, όπως έχουμε πει και αυτό οφείλεται στην περσινή ξηρασία. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει δύο ψεκασμούς, οι δακοσυλλήψεις τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζουν αύξηση, υπάρχει υψηλή σχετική υγρασία, οι θερμοκρασίες δεν είναι υψηλές, γιατί υπάρχει γειτνίαση με την περιοχή της θάλασσας. Ξεκινάμε τον τρίτο ψεκασμό όπου έχουμε δακοσυλλήψεις, υπάρχουν φάρμακα για όλη τη χρονιά, εναλλάσσουμε τα φυτοφάρμακα και τις δραστικές ουσίες για να είναι πιο αποτελεσματική η μέθοδος. Χρησιμοποιούμαι GPS και ωρόμετρα στο σύνολο του έργου με απόλυτη επιτυχία. Έχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα και υλικά, χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυξάνονται οι πληθυσμοί λόγω της υψηλής σχετικής υγρασίας και της περιόδου. Η αύξηση του πληθυσμού παρατηρείται κυρίως στην παραλιακή ζώνη».

