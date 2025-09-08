Στην έκθεση “Filiatra Agro Vision 2025” που ολοκληρώθηκε χθες: Προϊόντα και υπηρεσίες για όλο το φάσμα του αγροτικού τομέα

Ο κ. Παρασκευόπουλος, “μαέστρος” ενός συνόλου παραγόντων που εμπλέκονται στον πρωτογενή τομέα έχει συμβάλει τα μέγιστα ώστε η περιοχή να βρίσκεται στην πρωτοπορία όχι μόνο από θέμα παραγωγής, αλλά και από τεχνολογικές καινοτομίες και νέες εφαρμογές.

Η τιμητική βράβευση έγινε την πρώτη μέρα έναρξης της έκθεσης η οποία ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ. Για ακόμη μια χρονιά φιλοξένησε δεκάδες εκθέτες και πλήθος κόσμου που την επισκέφθηκαν τις τρεις ημέρες λειτουργίας της. Παρουσιάστηκαν προϊόντα, καινοτομίες και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα του αγροτικού τομέα, από μηχανήματα και τρακτέρ, έως drones, νέες τεχνολογίες θρέψης και φυτοπροστασίας. Παράλληλα, στον χώρο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες με τη συμβολή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διευθυντή της ΔΑΟΚ, Αντώνη Παρασκευόπουλου, προσφέροντας πολύτιμη γνώση για τις νέες τάσεις και τα σύγχρονα εργαλεία της γεωργίας.

Από την πλευρά της οργανωτικής επιτροπής η Ιωάννα Δημητρακοπούλου μιλώντας για την προσφορά του κ. Παρασκευόπουλου τόνισε: «Σήμερα, στην Filiatra Agro Vision, θέλουμε να σταθούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον αγροτικό τομέα της Τριφυλίας, της Πελοποννήσου και της Ελλάδας. Τον κ. Αντώνη Παρασκευόπουλο, γεωπόνο και διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας.

Ο Αντώνης Παρασκευόπουλος αποτελεί παράδειγμα γεωπόνου και ένα πραγματικό «brand» για την περιοχή αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Πάντα ανήσυχος και επίμονος, ασχολείται με τα προβλήματα των καλλιεργειών της Τριφυλίας, της Πελοποννήσου αλλά και όλης της Ελλάδας, και μέσα από τη γνώση και τις συνεργασίες αναζητά λύσεις. Έχει μεταφέρει τη γνώση του στα μεγαλύτερα διεθνή συνέδρια, έχει κληθεί να μιλήσει σε χώρες σε όλο τον κόσμο, και παντού προβάλλει το μήνυμα της ελληνικής γεωπονικής επιστήμης, την αγάπη του για τα κηπευτικά και τον μεγάλο του έρωτα για την ελιά και το μεσσηνιακό ελαιόλαδο, για το οποίο έχει αφιερωθεί και ως γευσιγνώστης.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα που άφησε είναι ο συντονισμός για τα πρότυπα της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη χώρα μας, μαζί με 18 κορυφαίους ερευνητές. Το αποτέλεσμα —ένα σύνολο οδηγιών για όλα τα κηπευτικά και για την ελιά, διαθέσιμο στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης— αποτελεί σήμερα θεμέλιο για την ελληνική γεωργία. Έργο που ξεχωρίζει γιατί δεν γράφτηκε μόνο σε γραφεία, αλλά με γνώση της πράξης, ώστε να είναι εφαρμόσιμο από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Παράλληλα, απέδειξε πως η διοίκηση στο δημόσιο τομέα μπορεί να έχει όραμα, ανθρωπιά και αποτελεσματικότητα. Όλοι οι συνεργάτες του αναγνωρίζουν όχι μόνο την επιστημονική του καθοδήγηση, αλλά και την προσωπική του στήριξη. Έδωσε ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες να εξελιχθούν, τους ενέπνευσε και πάνω απ’ όλα τους αγκάλιασε σαν μέντορας και σαν άνθρωπος.

Η Τριφυλία και ο αγροτικός τομέας δεν θα ήταν ίδιοι χωρίς εκείνον. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε σε αριθμούς πόσους αγρότες βοήθησε, πόσες καλλιέργειες βελτιώθηκαν ή πόσες νέες ιδέες γεννήθηκαν χάρη στη συμβολή του, μπορούμε όμως να πούμε με βεβαιότητα ότι το έργο του σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και περιοχή.

Από την πρώτη στιγμή που μοιραστήκαμε μαζί του την ιδέα για την Agro Vision, στάθηκε συνοδοιπόρος, καθοδηγητής και πολύτιμος συνεργάτης. Και πάνω απ’ όλα, στάθηκε άνθρωπος με λογική, με αγάπη και με έγνοια για την «οικογένεια των αγροτών».

Για όλους αυτούς τους λόγους, με συγκίνηση και βαθύ σεβασμό, η ομάδα της Filiatra Agro Vision τιμά σήμερα τον κ. Αντώνη Παρασκευόπουλο για το ανεκτίμητο έργο του, την επιστημονική του συνεισφορά και την ανθρώπινη παρουσία του στον τόπο μας. Κύριε Παρασκευόπουλε, σας ευχαριστούμε».

Παραλαμβάνοντας τη τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Φιλιατρών Λεωνίδα Ράλη, ο κ. Παρασκευόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλων: «Βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία όταν ανέλαβα είχαμε τολ γύρω στα 660 στρέμματα, σήμερα έχουμε 3.500 στρέμματα σύγχρονα. Όλες οι μεγάλες εταιρείες με εξοπλισμό, που φτιάχνουν θερμοκήπια, που ασχολούνται με την ευφυή γεωργία είναι εδώ, είναι εξαιτίας της δραστηριότητας που επέδειξε το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής, πρώτον οι παραγωγοί, δεύτερον ο ιδιωτικός τομέας της περιοχής και τρίτον η υπηρεσία όπου και εγώ εργάστηκα. Αυτή η πολύ καλή χημεία και η στόχευση ότι πρέπει να βοηθήσουμε την περιοχή γιατί έχει πάρα πολλά καλά χαρακτηριστικά ήταν ο στόχος που πέτυχε. Πρακτική στην υπηρεσία μας και στα θερμοκήπια έκαναν περίπου 500 άτομα από τα οποία 22 είναι καθηγητές στα πανεπιστήμια.

Στην περιοχή έχουμε βιοτεχνίες που είναι πρώτες στην Ελλάδα σε επενδύσεις, κατασκευές, εξοπλισμούς, με εξαγωγές. Έχουν έρθει στη έκθεση οι καλύτερες εταιρείες στην υδροπονία, στη λίπανση, στη θρέψη, οι μεγαλύτερες πολυεθνικές. Από εδώ πέρασαν παιδιά για πρακτική και σήμερα είναι στελέχη σε εταιρείες.

Η περιοχή μας παράγει 150.000 κηπευτικά που εξάγεται το 30% και μάλιστα ορισμένα προϊόντα σε 27 χώρες και δε μιλάμε για το λάδι. Όλα αυτά είναι μια δουλειά συνολική, προέρχεται από τη δραστηριότητα, από τους παραγωγούς μας, κυρίως από την καλή δουλειά που έγινε στην υπηρεσία γιατί λειτουργήσαμε σαν ομάδα.

Για εμένα είναι μεγάλη τιμή που είχα την τύχη να γίνω φύλαρχος στην Αφρική για τη προσφορά μου έξι μήνες όπου εκπαίδευσα 5.000 αγρότες και με βράβευσε η γενική συνέλευση του ΟΗΕ, έχω γίνει επίτιμος δημότης Τιράνων, έχω πάρει το σταυρό της Αλβανίας, της Αλμερίας, της Πολωνίας και είμαι δημότης σε πολλές πόλεις του κόσμου. Ένα ταξίδι ήταν η ζωή μου μέσα από το Δημόσιο. Ήμουν ανήσυχος, σε ηλικία 26 ετών είχα 600 υπαλλήλους υφισταμένους και ήμουν διευθύνων σύμβουλος σε εταιρεία, αλλά η αγάπη μου για τον πρωτογενή τομέα, για την Τριφυλία, για τη γεωπονία, είναι μαγεία η γεωπονία παράγει πλούτο. Η τιμή που μου κάνετε δεν είναι για μένα μόνο, στο πρόσωπο μου, είναι όλων των συνεργατών μου στην υπηρεσία αλλά κυρίως των προοδευτικών παραγωγών της περιοχής».

Κ.Μπ.