Εξαιρετικά κρασιά από αμπελώνες της Τριφυλίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αμπελουργία στη περιοχή της Τριφυλίας με την παραγωγή εξαιρετικών κρασιών και με ετικέτες που έχουν σειρά από διακρίσεις και βραβεία.

Το μικροκλίμα της περιοχής , οι εδαφολογικές συνθήκες , οι καλλιεργητικές τεχνικές και οι ποικιλίες που έχουν επιλεγεί , αποτελούν το συστατικό της επιτυχίας. Ενώ τα τελευταία χρόνια μέσα από διάφορα προγράμματα περίπου 1.200 στρέμματα έχουν αναδιαρθρωθεί από τα περίπου 4.000 στρέμματα που καλλιεργούνται στη περιοχή. Έτσι η μείωση των εκτάσεων από παλιότερα χρόνια κατά κάποιο τρόπο έχει αντισταθμιστεί. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι στη περιοχή δραστηριοποιούνται 20 οινοποιεία και παράλληλα υπάρχει στροφή προς τη βιολογική καλλιέργεια.

Στον αντίποδα βρίσκεται η καλλιέργεια της σταφίδας που πλέον τείνει να εξαφανιστεί καθώς η καλλιέργεια της υπολογίζεται σε λιγότερα από 1000 στρέμματα.

Για την κατάσταση στον αμπελουργικό τομέα της Τριφυλίας μας μίλησε ο Διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνης Παρασκευόπουλος σημειώνοντας «Το αμπελοτόπι της Τριφυλίας παρουσιάζει τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον. Ο αμπελώνας της ζώνης μας, παράγει 9 τοπικούς οίνους προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Η ζώνη αυτή απλώνεται σε υψόμετρο από 50 έως 300 μέτρα , ανατολικά της ΔΕ Φιλιατρών με επίκεντρο τους Χριστιάνους , τη Μόραινα , ανατολικά της ΔΕ Γαργαλιάνων με τη Βάλτα , με επίκεντρο το Μουζάκι και νότια τη Φλόκα , το Πύργο το Αμπελόφυτο , τη Λεύκη , αλλά και Χώρα , Φλεσιάδα. Μεταξάδα , Μυρσινοχώρι και Κορυφάσιο.

Η νοτιοδυτική έκθεση του αμπελώνα , το ανάγλυφο τους εδάφους καθώς και η γειτνίαση με τη θάλασσα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επικράτηση ενός κλίματος μεσογειακού χερσαίου , που χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες και δροσερό καλοκαίρι. Ο συνδυασμός αυτός με τη ποικιλία των εδαφών , τις καλλιεργούμενες ποικιλίες , λευκές , ερυθρές , ελληνικές και ξενικές , τις εφαρμοζόμενες τεχνικές πρακτικές της αμπέλου και τις οινοποιητικές τεχνικές , συμβάλουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων.

Ο αμπελώνας της Τριφυλίας είναι ένα μπαλκόνι το Ιόνιο Πέλαγος , κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού , ο μαϊστρος δεν επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα που συμβάλει στην καλύτερη ωρίμανση των σταφυλιών , στη καλύτερη σύσταση αυτών στο στάδιο της τεχνολογικής ωρίμανσης , που δίνουν οίνους υψηλής ποιοτικής στάθμης.»

Με ιστορικές αναφορές από τον Όμηρο

«Υπάρχουν αναφορές στα έπη του Ομήρου , τα πιθάρια στο ανάκτορο του Νέστωρα δείχνει ότι είναι κάτι που έρχεται από χιλιάδες χρόνια , το αμπέλι και το κρασί. Στο γεύμα του βασιλιά Νέστωρα στο Τηλέμαχο, ο Όμηρος αναφέρει ότι οι καλεσμένοι ήπιαν κρασί σε χρυσά κύπελλα. Επίσης υπάρχει αναφορά από τον Παυσανία. Υπάρχει πολιτιστικός , κοινωνικός και οικονομικός δεσμός. Το αμπέλι και το κρασί στη Τριφυλία είναι άρρηκτα δεμένα με την με την πολιτιστική και οικονομική ζωή.»

4.000 στρέμματα η έκταση που καλλιεργείται

«Η μοναδικότητα των τοπικών οίνων της Τριφυλίας αναδεικνύεται μέσα από τη ζήτηση που υπάρχει από όλους τους οινοποιούς της χώρας για τις ποικιλίες της περιοχής. Η έκταση που καλλιεργείται στη Τριφυλία είναι περίπου 4.000 στρέμματα και είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια . Στη περιοχή έχουμε 20 οινοποιεία εξαιρετικά , ένας μεγάλος αριθμός. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναδιαρθρωθεί περίπου 1.100 με 1.200 στρέμματα νέοι αμπελώνες και είναι επιλογή ποικιλιών που κάνουν οι παραγωγοί , εξαιρετικές ποικιλίες είτε ελληνικές είτε ξενικές με ένα σημαντικό μέρος να είναι βιολογικής καλλιέργειας και αυτό δείχνει τη δυναμική της περιοχής. Μεγάλες εταιρείες έχουν επενδύσει στη περιοχή , μεγάλα οινοποιία ντόπια και φτιάχνουν πολλούς κωδικούς με κρασιά που είναι πολυβραβευμένα σε πολλές εκθέσεις που συμμετέχουν.

Μπορούμε να πούμε ότι μετά την ελιά και τα θερμοκήπια, το αμπέλι έχει ιδιαίτερο ρόλο, παράγει οίνους μοναδικής ποιότητας. Η έκταση είναι μειωμένη από παλιότερα αλλά υπάρχει ανάστροφη κίνηση , μπορεί να μειώθηκαν 2-3.000 στρέμματα τα αμπέλια όμως οι αμπελώνες αναδιαρθρώθηκαν και έτσι σήμερα πέρα από τους παλιούς αμπελώνες έχουμε και αρκετού νέους. Η ποσότητα που παράγεται στη περιοχή είναι περίπου 5-6.000 τόνοι κρασί.

Η αμπελουργία της περιοχής μας έχει ενδιαφέρον και τα τελευταία χρόνια υπάρχει ζήτηση για τις ποικιλίες της περιοχής.

Σε φθίνουσα πορεία η σταφίδα

«Στη σταφίδα τα πράγματα είναι εντελώς αντίθετα, η σταφίδα τείνει να εξαφανιστεί από τη Τριφυλία. Ενώ κάποτε είχαμε 9.000 στρέμματα σήμερα με το ζόρι να είναι συνολικά 1.000 στρέμματα. Λίγες σταφίδες έχουν απομείνει , θα έπρεπε να προσέξουμε την εκρίζωση των σταφίδων διότι είναι ένα superfood με τεράστιο ενδιαφέρον. Αν είχε δοθεί ιδιαίτερη προσοχή θα μπορούσαμε να είχαμε διατηρήσει την κορινθιακή σταφίδα , που έχει διαχρονική σχέση με τη τοπική κοινωνία και οικονομία».