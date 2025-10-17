Μειωμένη αναμένεται η παραγωγή στη Καλαμών

Για την ποικιλία «Καλαμών»/«Καλαμάτα», οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ελαφρώς μειωμένη παραγωγή σε σύγκριση με την περυσινή, του μεγάλου τεμαχισμού, δεν αναμένεται όμως να υπάρξει προϊόν προς απόσυρση (ελαιοποίηση), με αποτέλεσμα υπό κανονικές συνθήκες σχεδόν το σύνολο της παραγωγής να κατευθυνθεί στην επιτραπέζια χρήση καλύπτοντας τις ανάγκες κατανάλωσης και των εξαγωγών της χώρας.

Αυτό αναφέρει η Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) προσθέτοντας ότι η παραγωγή πράσινης ελιάς Χαλκιδικής θα ξεπεράσει φέτος τους 200.000 τόνους Η ποσότητα αυτή σύμφωνα με τη ΔΟΕΠΕΛ, είναι «ικανή να καλύψει τις ανάγκες της κατανάλωσης και των εξαγωγών της χώρας». Αντίστοιχα, ικανοποιητική είναι και η ποσότητα του πράσινου ελαιόκαρπου της ποικιλίας «Αμφίσσης»/«Κονσερβολιά», η οποία εκτιμάται στους 45.000 τόνους.

Η Διεπαγγελματική κρίνει ικανοποιητική την ποιότητα του ελαιόκαρπου, με κάποιες εξαιρέσεις να εντοπίζονται κυρίως λόγω του τρόπου συγκομιδής (παρέκκλιση από τον παραδοσιακό τρόπο), που ενισχύεται και από τον λανθασμένο τρόπο παραλαβής από τη μεταποίηση («σκούπα»).

Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησαν εκπρόσωποι των φορέων-μελών της ΔΟΕΠΕΛ, ο εξαγωγικός τομέας εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την ομαλή εξέλιξη των εξαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες προκλήσεις και τις αυξημένες δυσχέρειες στη διεθνή αγορά.

Στάθηκαν, παράλληλα, στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με την έλλειψη των εργατών γης και κυρίως των εξειδικευμένων εργατών που είναι απαραίτητοι για τη συλλογή του ελαιόκαρπου των επιτραπέζιων ποικιλιών, η οποία απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό προκειμένου να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα του καρπού και να διασφαλίζεται η προστασία της αειφορίας των δέντρων.

Τέλος, υπογράμμισαν ότι σχετικά με το Ελαιοκομικό Μητρώο και την υποχρεωτική -από την 1η Οκτωβρίου 2026- υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής, η εν λόγω ημερομηνία θα πρέπει να αλλάξει, καθώς δεν καλύπτει ολόκληρη την περίοδο συλλογής του ελαιοκάρπου επιτραπέζιων ποικιλιών, όπως αυτή ορίζεται και από το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο (ΔΕΣ).