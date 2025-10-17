Έγκριση διακήρυξης αγροτικής οδοποιίας σε χωριά του Δήμου Μεσσήνης

Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Αβραμιού, Στρεφίου και Πανιπερίου, προϋπολογισμού 1.050.000 ευρώ, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί στις 11 Νοεμβρίου και η αποσφράγισή τους δύο ημέρες αργότερα.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” (πρώην “Φιλόδημος Ι”) με 868.000 ευρώ, για το 2025 και από δημοτικούς πόρους με 182.000 ευρώ, για το 2026, ενώ έχει προθεσμία εκτέλεσης 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο αφορά στη βελτίωση με διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση, υπαρχόντων αγροτικών χωματόδρομων που ευρίσκονται στις Κοινότητες Αβραμιού της ΔΕ Μεσσήνης, Στρεφίου της ΔΕ Αριστομένους και Πανιπερίου της ΔΕ Πεταλιδίου:

α) Η αγροτική οδός στο Αβραμιού έχει κατεύθυνση από βόρεια προς νότια και χωροθετείται νότια του οικισμού. Έχει μήκος 1.038,13 μέτρα και μέσο πλάτος σήμερα 3,50 μέτρα σε όλο το μήκος της.

β) Η αγροτική οδός στο Στρέφι έχει κατεύθυνση από από δυτικά προς ανατολικά και χωροθετείται δυτικά του οικισμού. Έχει μήκος 2.743,50 μέτρα και μέσο πλάτος σήμερα 3,50 μέτρα σε όλο το μήκος της.

γ) Η αγροτική οδός στο Πανιπέρι έχει κατεύθυνση νοτιοανατολικά προς βορειοδυτικά και χωροθετείται ανατολικά του οκισμού. Έχει μήκος 1.332,84 μέτρα και πλάτος σήμερα από 4 έως 5m μέτρα.

Η τυπική διατομή είναι η δίιχνη, συνολικού πλάτους κυκλοφορούμενου οδοστρώματος 4,50 μέτρα. Κατασκευάζονται τεχνικά έργα και συγκεκριμένα σωληνωτοί οχετοί και τριγωνικές επενδεδυμένες τάφροι, στις υποδεικνυόμενες από τη μελέτη θέσεις.