Νέες υποσχέσεις Τσιάρα από Καλαμάτα: Τέλος Νοεμβρίου η βασική ενίσχυση 

Το ζήτημα των καθυστερήσεων των επιδοτήσεων συνδέεται με το νέο ελεγκτικό μοντέλο και οι έλεγχοι πρέπει να ενταθούν για να μην χαθούν 3 δισ. ευρώ σε πόρους της ΕΕ για τους παραγωγούς δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την ομιλία του στο πάνελ με θέμα «Ένας σχεδιασμός για το μέλλον της Περιφέρειας», στο οποίο συμμετείχαν οι Δημήτρης Πτωχός Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Αντιγόνη Λυμπεροπούλου CEO Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, στο πλαίσιο του 3ου Cantina Academy, στην Καλαμάτα.

Μιλώντας νωρίτερα στους δημοσιογράφους ο κ. Τσιάρας είπε ότι «γίνεται πραγματικά ένας αγώνας δρόμου, για να πληρωθεί η βασική ενίσχυση, για την οποία με ρωτήσατε, εντός του Νοεμβρίου μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μιλώντας στο συνέδριο τόνισε ότι μετά από τεράστιο αγώνα και προσπάθεια, «καταφέραμε να κάνουμε μια σημαντική πληρωμή για τις βιολογικές καλλιέργειες την προηγούμενη εβδομάδα και προχωρούμε ώστε να μπούμε σε δρόμο εξομάλυνσης. Στόχος είναι να πηγαίνουν τα χρήματα της ΕΕ στους πραγματικούς αγρότες και να μην υπάρχει παράθυρο για τους επιτήδιους».

«Έως τις 4 Νοεμβρίου θα έχουμε καταθέσει στην ΕΕ το action plan 2 για να πρωτυτοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες ελέγχου» υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι «μιλάμε για μία χρόνια παθογένεια που αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά από αυτήν την κυβέρνηση. Έχουμε αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί. Για πρώτη φορά συγκρουόμαστε με αυτήν την παθογένεια. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος για τον έλεγχο των 2.000 ΑΦΜ 22,5 εκατ. ευρώ και η προσπάθεια συνεχίζεται για την επιστροφή των χρημάτων».