Τριφυλία: Ανησυχία για τη χρηματοδότηση των Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων

Την έντονη ανησυχία τους αλλά και την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για τη χρηματοδότηση και τη συνέχιση του προγράμματος των Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων 2024-2027, εκφράζουν εκπρόσωποι ΟΕΦ Συνεταιρισμών της Τριφυλίας.

Όπως επισημαίνουν «απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, να λάβουν άμεσα τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να λυθεί το πρόβλημα που με ευθύνη τους δημιουργήθηκε, να ολοκληρωθεί ομαλά η εκκαθάριση του πρώτου έτους των ΟΕΦ και να συνεχιστεί το πρόγραμμα σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό».

Αναλυτικά στην ανακοίνωση που υπογράφεται από τους προέδρους των ΟΕΦ της Τριφυλίας, Αντωνόπουλο Δημήτριο ΟΕΦ ΑΕΣ Βάλτας, Κυριακόπουλο Αντώνιο ΟΕΦ ΑΕΣ Αμπελοφύτου, Κόκκινο Γεώργιο ΟΕΦ ΑΕΣ Νηλέας, Στυλιανόπουλο Κωνσταντίνο ΟΕΦ ΑΕΣ Μουζακίου τονίζεται:

«Τα επιχειρησιακά προγράμματα του Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας ελιάς της περιόδου 2023-27, υποβλήθηκαν την 2 Αυγούστου 2024, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ 1506/206003/15.7.24, με έναν χρόνο καθυστέρηση με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο (απώλεια του 1ου έτους, 2023) και με κίνδυνο να χαθεί και το 2ο έτος (2024).

Τα εν λόγω προγράμματα αξιολογήθηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές του ΥΠΑΑΤ και εγκρίθηκαν στις 14 Οκτωβρίου 2024. Συνολικά το πρόγραμμα υλοποιείται από 67 Οργανώσεις Παραγωγών Ελαιολάδου σε όλη την Επικράτεια.

Έκτοτε, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από της εγκεκριμένες ΟΕΦ-Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, να προλάβουν να υλοποιήσουν όλο το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του πρώτου έτους του προγράμματος, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024, δηλαδή εντός 2,5 μηνών από την έγκριση τους. Αυτό πρακτικά σήμανε, στα πλείστα των περιπτώσεων, την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους με ιδία χρηματοδότηση καθώς δεν προλάβαν στα στενά χρονικά περιθώρια πoυ είχαν οριστεί να λάβουν σχετική προκαταβολή.

Στις 03/09/2025 γίνεται γνωστή νέα τροποποίηση του προγράμματος (8.8.2025/216188, ΦΕΚ 20/8), η οποία επί της ουσίας αναφέρει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα των ΟΕΦ, τα οποία δεν πληρούν τα ελάχιστα όρια (άρθρο 4 ΥΑ 1506/206003), κινδυνεύουν άμεσα να μην πληρωθεί η εκκαθάριση του πρώτου έτους, αλλά και γενικότερα η ενωσιακή χρηματοδότηση των υπόλοιπων ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ζήτημα αυτό αγγίζει σχεδόν το 90% των προγραμμάτων ΟΕΦ που υλοποιούνται αυτήν την στιγμή! Η εν λόγω εμπλοκή προέκυψε ολοφάνερα από την αδυναμία ορθής αξιολόγησης των προγραμμάτων από το υπουργείο, με συνέπεια να εγκριθούν τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα χωρίς να καλύπτονται τα ελάχιστα όρια των παρεμβάσεων, όπως ορίζεται στην σχετική ΥΑ 1506 και στο στρατηγικό σχέδιο ΣΣ ΚΑΠ 2023-27.

Μετά από διαρκή επικοινωνία όλον αυτόν τον καιρό μεταξύ ΟΕΦ, ΔΑΟΚ, ΥπΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν κατέστη δυνατή η εύρεση λύσης, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στην Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, όπου σύμφωνα με φήμες, το πρόγραμμα θα πληρωθεί με εθνικούς πόρους για το 1ο έτος, χωρίς βέβαια να διευκρινίζεται πότε θα γίνει η καταβολή των χρημάτων. Η καθυστέρηση στην εκκαθάριση του αιτήματος πληρωμής και την καταβολή της ενίσχυσης έχει δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα βιωσιμότητας στις Οργανώσεις Παραγωγών Ελαιολάδου, καθώς απουσιάζει πλέον η ρευστότητα λόγω και της πραγματοποίησης των δαπανών του 2ου έτους. Το μεγαλύτερο ζήτημα δημιουργείται για τις ΟΕΦ οι οποίες έχουν λάβει προκαταβολές και οι οποίες αφορούν την χορήγηση κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης προκαταβολικά. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις και αν θα χρειαστεί να επιστρέψουν την προκαταβολή που αφορά την κοινοτική ενίσχυση.

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων, -οι οποίοι αποτελούν την αιχμή του δόρατος εκπροσωπώντας έναν ελάχιστο αριθμό ελαιοπαραγωγών σε σχέση με το σύνολο που ασχολούνται με τα εθνικά μας προϊόντα- έβαλαν “πλάτη” για την ομαλή υλοποίηση του πρώτου έτους του προγράμματος και τώρα κινδυνεύουν, με τις πρωτοφανείς αβλεψίες του υπουργείου, να μην λάβουν την ενωσιακή χρηματοδότηση κατά την εκκαθάριση του πρώτου έτους. Ο κίνδυνος απένταξης των προγραμμάτων, είναι πλέον ορατός γεγονός που θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο την βιωσιμότητα των Συνεταιρισμών με την ευθύνη να βαραίνει αποκλειστικά το ΥΠΑΑΤ!

Τούτων δοθέντων, απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, να λάβουν άμεσα τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να λυθεί το πρόβλημα που με ευθύνη τους δημιουργήθηκε, να ολοκληρωθεί ομαλά η εκκαθάριση του πρώτου έτους των ΟΕΦ και να συνεχιστεί το πρόγραμμα σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό».

Κ.Μπ.