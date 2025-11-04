Το OliveOilMedNet επιβεβαιώνει την ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου

Η ανακοίνωση έγινε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το επιμελητήριο Πρέβεζας σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσία παραγωγών, ελαιοτριβέων και τυποποιητών ελαιολάδου. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρουσίασε ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου και του Εργαστηρίου Πιστοποίησης Ποιότητας Ελαιολάδου Καλαμάτας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Παναγιώτης Κάτσαρης, ο οποίος υπογράμμισε ότι τα ελαιόλαδα της περιοχής Πρέβεζας διαθέτουν φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν πρότυπο ποιότητας και αυθεντικότητας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε επίσης το πρωτόκολλο εφαρμογής φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών σε ελαιώνες και ελαιοτριβεία από τον γεωπόνο και εξωτερικό συνεργάτη του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Γεώργιο Γιαννόπουλο, ενώ τον συντονισμό είχε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Πρέβεζας Ιωάννης Μπούρης, ο οποίος αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα πορεία του έργου και στους στόχους της επόμενης περιόδου.

Το OliveOilMedNet, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EuroMED 2021-2027, συντονίζεται από το επιμελητήριο Πρέβεζας και περιλαμβάνει 13 εταίρους από επτά ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κύπρο και Αλβανία).

Το επόμενο διάστημα το έργο θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση συλλογής και ανάλυσης δειγμάτων (Νοέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026), στη διοργάνωση δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων για φιλοπεριβαλλοντικές τεχνικές καλλιέργειας και πιστοποίηση, καθώς και στη δημιουργία ενός ψηφιακού καταλόγου «Αυθεντικών και παραγόμενων με φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές ελαιολάδων».

Στο τελικό στάδιο, θα ιδρυθεί το Μεσογειακό Δίκτυο “Med Olive Oil Network”, που θα ενώσει φορείς, παραγωγούς, πανεπιστήμια και επιμελητήρια από όλη τη Μεσόγειο, προωθώντας την καινοτομία, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη συνεργασία όλων των κρίκων της αλυσίδας αξίας του ελαιοκομικού τομέα.