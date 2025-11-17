Συντονισμός δράσεων των Μεσσήνιων αγροτών

Οπως σημειώνουν, “από την συζήτηση αναδείχτηκε η τραγική κατάσταση που βιώνουν όλοι οι παραγωγοί σε όλα τα προϊόντα, με τιμές κάτω του κόστους παραγωγής την ίδια ώρα που οι καταναλωτές τα πληρώνουν 4 και 5 φορές επάνω.

Την κουβέντα ακόμη απασχόλησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κλεμμένες επιδοτήσεις, η έλλειψη εργατών γης, η κατάσταση στην κτηνοτροφία που εξαλείφεται από ζωονόσους και τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές και το αποτυχημένο πρόγραμμα δακοκτονίας”.

Οι αγρότες αναφέρουν ότι “αποφασίστηκε να διεκδικήσουμε μαχητικά την επιβίωση μας σε συνεννόηση και δράση με τους συναδέλφους μας από όλη την Ελλάδα στηρίζουμε την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και θα συμμετέχουμε στην σύσκεψη που καλεί την Κυριακή 23-11-2025 στην Νίκαια της Λάρισας. Δίνουμε νέο ραντεβού την Πέμπτη 27-11-2025 για τον συντονισμό της δράσης μας στον νομό βάση των αποφάσεων που θα έχουν παρθεί πανελλαδικά”.