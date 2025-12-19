Δεν υποχωρούν οι αγρότες της Μεσσηνίας: Στο μπλόκο και τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν, να παραμείνουν στο μπλόκο και τα Χριστούγεννα και όσο χρειαστεί, να αγωνιστούν μέχρι το τέλος, με βάση και την απόφαση της πανελλαδικής συνέλευσης των μπλόκων το απόγευμα της Πέμπτης στις Σέρρες, δηλώνουν οι αγρότες της Μεσσηνίας που βρίσκονται στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου του “Μορέα”, στη Θουρία.

Ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης Κώστας Δουρούμης δήλωσε στην “Ε” ότι “ακολουθούμε την πανελλαδική συνέλευση, ό,τι είπε. Εδώ θα μείνουμε, θα σκύψουν πάνω στα προβλήματά μας”.

Σημείωσε πως “ζητάμε και από τους βουλευτές, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, να μην κρύβονται, γιατί μεθαύριο και θα έρθουν και θα ντρέπονται να μας κοιτάξουν στα μάτια. Και από τους δημάρχους ζητάμε ενισχύσεις και από όλο τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν πολεμάμε για τον εαυτό μας”. Κι εξήγησε με αγανάκτηση: “Δεν γίνεται να πουλάμε σε μία τιμή, τσάμπα και να πουλάνε 10 και 20 φορές πάνω. Και να μην μπορεί ο βιοπαλαιστής να πάρει 1 κιλό φέτα για το παιδί του. Και να πηγαίνει στο λευκό τυρί και στα εισαγόμενα που φέρνουν και «δηλητηριάζουν» τον κόσμο. Με τις πατάτες, εμείς φυτεύουμε, τον Γενάρη – Φλεβάρη ξεκινάει η Αίγυπτος και μας χώνουν τις πατάτες της Αιγύπτου και εμείς δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα προϊόντα μας. Πουλάμε 25 λεπτά και πουλάνε 1 ευρώ και 1,20, ενώ το κοστολόγιο μας είναι 30 λεπτά. Δεν το καταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι κάτι πρέπει να κάνει πάνω σε αυτό; Δεν υπάρχει φραγμός εκεί; Οι νόμοι που βγάζουν, τι νόμοι είναι αυτοί;

Κατεβαίνουν 10 εταιρείες καρτέλ, γιατί αυτό είναι καρτέλ κι ελέγχουν την αγορά. Σκοτώσανε τον εμποράκο, τον δολοφονήσανε. Οταν πάμε στον έμπορο να πουλήσουμε, δεν του λέμε «τόσο κάνει η πατάτας μας». Του λέμε «πόσο έχει;». Κλείσανε και την Αγροτική Τράπεζα και μας έχουν βάλει τη θηλιά οι έμποροι από τη μία, από την άλλη η αγορά, οι καιρικές συνθήκες. Τι θα γίνει; Υπάρχουν παιδιά, τα παιδιά μας μεταναστεύουν, θα τα αφήσουμε να φύγουν;”.

Καταλήγοντας, ο Κ. Δουρούμης τόνισε πως “θα μείνουμε και Χριστούγεννα και Πάσχα. Θα κάτσει να τα λύσει, αλλιώς θα πέσουμε μέχρι ενός και πρώτος θα πέσω εγώ”.

Ο Κώστας Γιαννέτος, κτηνοτρόφος από το Αριοχώρι, παρατήρησε ότι “ έχουμε προβλήματα με τον καταρροϊκό πυρετό. Ψοφάνε τα ζώα μας και δεν νοιάζεται κανένας. Ζητάμε εμβόλια να μας φέρουν, δεν υπάρχουν”. Και αντιδρώντας, σημείωσε: “Που πρέπει να αποτανθούμε; Τι θα κάνουμε με αυτή την κατάσταση; Ποιος θα μας αποζημιώσει γι’ αυτά; Και δεν μπορούμε να φέρουμε την καύση. Οι αρρώστιες που κυκλοφορούν με τον μελιταίο, μη μας φέρουν περισσότερα μικρόβια και πάθουμε μεγαλύτερη ζημιά. Και αναγκαζόμαστε να κάνουμε λάκκους και να τα θάβουμε μέσα στα χωράφια μας. Χωρίς καμία αποζημίωση, χωρίς να μας βλέπει κανένας. Δεν μας γνωρίζουν καθόλου και από μας ζουν, από τον πρωτογενή τομέα. Θέλουν να τον τελειώσουν”.