Αυτοκινητόδρομος "Μορέα": Μπλόκα σε Θουρία, Νεστάνη και Αρχαία Νεμέα

Αγροτικά μπλόκα έχουν στηθεί σε τρία σημεία του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη -Καλαμάτα και από την Αστυνομία εφαρμόζονται ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανά κατεύθυνση.

Ειδικότερα μπλόκα υπάρχουν στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας (ρεύμα προς Καλαμάτα) με τον αυτοκινητόδρομο να είναι κλειστός στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Στέρνας και Βυτίνας και στο ύψος της Νεστάνης (ρεύμα προς Αθήνα) με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί μεταξύ των κόμβων Τεγέας και Νεοχωρίου.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις θα εκτρέπεται και θα διεξάγεται μέσω της Επ.Ο. Τρίπολης - Άστρους - Άργους και αντιστρόφως.

Μπλόκο υπάρχει εντός Μεσσηνίας και στον κόμβο της Θουρίας με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται μέσω του κόμβου Αρφαρών στην παλιά Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας.