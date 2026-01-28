Ξεκίνησαν οι φυτεύσεις καρπουζιών στην Τριφυλία

Χθες έγιναν οι πρώτες φυτεύσεις, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους.

Οι φυτεύσεις αναμένεται να εντατικοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Στόχος των παραγωγών είναι η πρωιμότητα και η εκμετάλλευση αυτή την περίοδο των καλών ημερών με ηλιοφάνεια. Η καλλιέργεια του καρπουζιού αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές καλλιέργειες της περιοχής με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό, αφού έχει κερδίσει αγορές σε όλη την Ευρώπη. Ενώ η περιοχή της Τριφυλίας φημίζεται για τη πρωιμότητα και την ποιότητα της παραγωγής της που έχει επιτευχθεί μέσα από την καλλιεργητική τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι παραγωγοί της.

Κ.Μπ.