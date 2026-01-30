Ενταξη των ελιών στη συμφωνία με Ινδία ζητεί η ΠΕΜΕΤΕ

Ανησυχία για το ενδεχόμενο να μείνουν εκτός της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Ινδίας οι ευρωπαϊκές και ελληνικές επιτραπέζιες ελιές εκφράζει η ΠΕΜΕΤΕ, επισημαίνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν τα λάθη της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, που επιβάρυνε σοβαρά τον κλάδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕΜΕΤΕ , μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί αν οι επιτραπέζιες ελιές έχουν συμπεριληφθεί στα προϊόντα για τα οποία προβλέπεται σταδιακή μείωση και κατάργηση των δασμών εισαγωγής στην Ινδία. Η αβεβαιότητα αυτή, όπως τονίζεται, προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς οι συγκεκριμένοι δασμοί φτάνουν έως και το 36%, καθιστώντας το κόστος των ευρωπαϊκών και ελληνικών εξαγωγών απαγορευτικό για τη συγκεκριμένη αγορά.

Η ΠΕΜΕΤΕ σημειώνει ότι η άρση των δασμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση της δυναμικής αγοράς της Ινδίας, αλλά και για την αντιστάθμιση των απωλειών που έχει ήδη υποστεί ο κλάδος από τους επιβαλλόμενους δασμούς στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφεται ήδη μείωση 7,2% στην αξία των ελληνικών εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών προς την αμερικανική αγορά το διάστημα Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Όπως υπογραμμίζεται, η επανάληψη της εσφαλμένης προσέγγισης της ετεροβαρούς για τον κλάδο συμφωνίας ΕΕ–Mercosur στη νέα συμφωνία με την Ινδία θα επιβαρύνει περαιτέρω έναν στρατηγικό εξαγωγικό τομέα με υψηλό οικονομικό, κοινωνικό και περιφερειακό αποτύπωμα, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις και έχει καταγράψει ισχυρή εξαγωγική ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες, όπως η Αίγυπτος, με χαμηλότερο κόστος παραγωγής και λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα ασφάλειας τροφίμων.

Η ΠΕΜΕΤΕ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ενεργήσει άμεσα, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές θα συμπεριληφθούν στη συμφωνία ΕΕ–Ινδίας, με πρόβλεψη σταδιακής μείωσης και πλήρους κατάργησης των δασμών.