Δυσκολίες στους καλλιεργητές της Τριφυλίας: Ο καιρός εμποδίζει τις φυτεύσεις καρπουζιών

Με δυσκολίες και καθυστέρηση γίνονται φέτος οι φυτεύσεις υπαίθριων καρπουζιών χαμηλής κάλυψης στην περιοχή της Τριφυλία, μία από τις πλέον δυναμικές ζώνες πρώιμης παραγωγής στη χώρα.

Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις, οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονες εναλλαγές του καιρού έχουν μεταθέσει το χρονοδιάγραμμα των παραγωγών, δημιουργώντας μια μικρή ανησυχία για την πορεία της φετινής καλλιεργητικής περιόδου.

Σύμφωνα με παραγωγούς της περιοχής, οι φυτεύσεις που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχαν ολοκληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, φέτος μεταφέρονται χρονικά κατά 10 έως και 15 ημέρες αργότερα. Τα χωράφια παρέμειναν για μεγάλο διάστημα κορεσμένα από την υγρασία, καθιστώντας αδύνατη την είσοδο μηχανημάτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε επαναπροετοιμασία των εδαφών.

Η καλλιέργεια καρπουζιού χαμηλής κάλυψης –με τη χρήση πλαστικών τούνελ– απαιτεί σταθερές θερμοκρασίες και ήπιες καιρικές συνθήκες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών. Ώστε να υπάρξει μια υγιής ανάπτυξη του φυτού που θα μπορέσει στο τελικό του στάδιο να είναι παραγωγικό.

Παρά τις δυσκολίες, και τις ανησυχίες στο ξεκίνημα οι παραγωγοί ευελπιστούν στην βελτίωση των καιρικών συνθηκών ώστε η καλλιέργεια να εξελιχθεί ομαλά Όπως επισημαίνουν, εφόσον οι καιρικές συνθήκες σταθεροποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες, υπάρχει περιθώριο να καλυφθεί μέρος της καθυστέρησης, χωρίς σημαντική απώλεια της πρώιμης παραγωγής που κατευθύνεται κυρίως σε αγορές του εξωτερικού.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της καλλιέργειας, με το βλέμμα στραμμένο στον καιρό και στις θερμοκρασίες που θα καθορίσουν τον ρυθμό ανάπτυξης των φυτών και τελικά τον χρόνο συγκομιδής των πρώτων καρπουζιών της σεζόν. Ωστόσο, η φετινή χρονιά αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ευαισθησία της πρώιμης παραγωγής στις κλιματικές μεταβολές. Οι οποίες είναι σημαντικός παράγοντας σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.

Ωστόσο και σε περιπτώσεις που οι παραγωγοί είχαν προλάβει να κάνουν φυτεύσεις στις αρχές σχεδόν του μήνα , οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές στη συνέχεια με την αυξημένη υγρασία και τις πολλές ημέρες με νεφοκάλυψη.

Πάντως η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη από θέμα καιρικών συνθηκών σε ότι αφορά τις βροχοπτώσεις , τόσο ως προς τη διάρκεια σε ημέρες αλλά και σε ποσότητα νερού που έχει πέσει. Αντλώντας στοιχεία από τη σελίδα του μετεωρολογικού σταθμού στα Φιλιατρά βλέπουμε ότι μέχρι και χθες Παρασκευή στη περιοχή η ποσότητα του νερού για το μήνα Φεβρουαρίου ο οποίος ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, ήταν υπερδιπλάσια από τον αντίστοιχο περσινό Φεβρουάριο. Φέτος μέχρι τώρα έχουν πέσει 268,6 χιλιοστά βροχής και πέρυσι όλο το μήνα 112 χιλιοστά βροχής. Ενώ χαρακτηριστική είναι και η συνολική βροχόπτωση από την αρχή του χρόνου όπου έχουν πέσει 452 χιλιοστά βροχής , όταν ο συνολικός περσινός ετήσιος υετός ήταν 977 χιλιοστά. Επίσης βλέπει κανείς πως μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου μόλις 4 ημέρες δεν έχει ρίξει στη περιοχή ούτε μια σταγόνα νερό , ενώ για 11 ημέρες έχει πέσει περισσότερο από 2 χιλιοστά βροχής.

Μιλώντας για το ξεκίνημα της φετινής χρονιάς ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών Αγγελής Κοροβίλας επισήμανε χαρακτηριστικά « Οι φυτεύσεις φέτος έχουν πάει πίσω τουλάχιστον 10-15 μέρες λόγω των καιρικών συνθηκών με τις πολλές και συνεχείς βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα που είχαμε στη περιοχή μας. Υπάρχει μια ανησυχία στους καλλιεργητές για το πώς θα εξελιχθεί η καλλιέργεια καθώς στο ξεκίνημα της οι καιρικές συνθήκες δεν τη βοηθούν.

Η κατάσταση αυτή ήδη έχει φέρει και αύξηση του κόστους καθώς τα χωράφια δεν μπορούν να δουλευτούν εύκολα με αποτέλεσμα να χρειάζονται παραπάνω εργατικά χέρια και πιο πολλά έξοδα. Αλλά και οι φυτεύσεις γίνονται με δυσκολία καθώς στα χωράφια υπάρχει μεγάλη υγρασία και υπάρχει ανησυχία για τη δυσκολία που θα έχουν τα φυτά στη ριζική τους ανάπτυξη. Ευελπιστούμε από εδώ και πέρα να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες και να συνεχιστεί η χρονιά καλύτερα. Αν βελτιωθεί ο καιρός πιστεύω μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γίνουν όλες οι πρώιμες φυτεύσεις , οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να είχαν τελειώσει μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.