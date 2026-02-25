Πλάνα που κόβουν την ανάσα από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις στην Ελαία (βίντεο-φωτογραφίες)

Πρωτοφανείς είναι οι πλημμύρες που προκλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στη παραθαλάσσια περιοχή της Ελαίας του Δήμου Τριφυλίας.

Μια μεγάλη έκταση από την Ελαία μέχρι τον Αϊ Γιαννάκη καλύφθηκς από νερό, σχεδόν όλη η περιοχή από τις σιδηροδρομικές γραμμές και δυτικά. Σκεπάζοντας υπαίθριες καλλιέργειες, ελαιώνες, πλημμυρίζοντας θερμοκήπια, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για πρωτοφανές σκηνικό που ούτε πολλά χρόνια πίσω δεν το είχαν συναντήσει.

Οι λήψεις των προηγούμενων ημερών από ψηλά αποτυπώνουν το μέγεθος της πλημμύρας:



Κ.Μπ.