Ο Βασίλης Τσολονδρές νέος προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, ο κ. Τσολονδρές τοποθετήθηκε πρόσφατα στη θέση του κ. Παρασκευόπουλου ως αναπληρωτής προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Δενδροκομία και Αμπελουργία από το ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Εργάσθηκε για πρώτη φορά το 1996 ως τομεάρχης δακοκτονίας στην τότε Διεύθυνση Γεωργίας Τριφυλίας, στη συνέχεια για 8 χρόνια στον Δήμο Τριφυλίας και από τον Μάρτιο του 2006 εργάζεται στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας. Έχει ασχοληθεί με πολλά αντικείμενα, όπως τον ποιοτικό έλεγχο, τα σχέδια βελτίωσης και τους νέους αγρότες, την οινοποιία, τη μελισσοκομία, τη βιολογική γεωργία, τα τυποποιητήρια, τις εξαγωγές, τη μεταποίηση και τις ζωοτροφές. Συμμετέχει σε πολλές επιτροπές και ήταν για χρόνια προϊστάμενος στο Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων, θέση που διατηρεί και τώρα. Μιλά αγγλικά και έχει παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Κατάγεται από το μικρό χωριό Βανάδα της ΔΕ Αυλώνας Τριφυλίας, μένει μόνιμα στην Κυπαρισσία, είναι παντρεμένος και είναι πατέρας μίας κόρης.

Κ.Μπ.