ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Οδηγίες για την εαρινή φυτοπροστασία της ελιάς

Οδηγίες για την εαρινή φυτοπροστασία της ελιάς εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας, καθώς οι ελαιώνες βρίσκονται στο στάδιο της ανθοταξίας και απαιτείται αυξημένη προσοχή για ασθένειες και εχθρούς που επηρεάζουν την ανθοφορία και την καρπόδεση.

Ακολουθούν αναλυτικά οι οδηγίες της υπηρεσίας:

«Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο γλοιοσπόριο. Κατά την περσινή καλλιεργητική περίοδο ευνοήθηκε σημαντικά η ανάπτυξή του κυρίως λόγω των κλιματικών συνθηκών. Σε ελαιώνες όπου υπάρχει διαχειμάζον μόλυσμα, είτε από προσβεβλημένους μουμιοποιημένους καρπούς που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε από μουμιοποιημένους καρπούς στο έδαφος, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος προσβολής της νέας βλάστησης. Η προσβολή των ανθέων αποτελεί το πιο κρίσιμο στάδιο για την εγκατάσταση και εξέλιξη του μύκητα, καθώς τότε τίθεται η βάση για την εξάπλωση της ασθένειας. Η μεταφορά του μολύσματος στα άνθη γίνεται με τον αέρα και την υψηλή σχετική υγρασία, ακόμη και χωρίς ισχυρή βροχόπτωση. Στόχος είναι ο περιορισμός των πρωτογενών μολύνσεων ώστε να διατηρηθούν υγιή άνθη και στη συνέχεια υγιείς καρποί.

Για την αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου συνιστώνται καλλιεργητικά μέτρα και μέτρα χημικού ελέγχου. Συγκεκριμένα προτείνεται η αφαίρεση κλαδιών με μουμιοποιημένους καρπούς, το ορθολογικό κλάδεμα για καλύτερο αερισμό του δέντρου και μείωση της σχετικής υγρασίας στο εσωτερικό της κόμης, καθώς και η ελαφριά κατεργασία του εδάφους για ενσωμάτωση των μουμιοποιημένων καρπών. Παράλληλα συστήνεται πρόγραμμα ψεκασμών με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα στις περιόδους αιχμής της ανάπτυξης του μύκητα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Για να είναι αποτελεσματικοί οι ψεκασμοί απαιτείται καθολικός ψεκασμός του δέντρου με πλήρη διαβροχή. Ο σημαντικότερος ψεκασμός πραγματοποιείται στο κρόκιασμα των ταξιανθιών, όταν έχει ανοίξει το 3% έως 5% των ανθέων. Σε περιοχές με υψηλή πίεση προσβολής συνιστάται και επιπλέον επέμβαση στο νεαρό καρπίδιο αμέσως μετά την καρπόδεση.

Το κυκλοκόνιο είναι μυκητολογική ασθένεια που ενδημεί σε περιοχές με αυξημένη υγρασία. Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι και προκαλεί εξασθένηση των δέντρων εξαιτίας της πρόωρης αποφύλλωσης των χαμηλών κλαδιών. Σε χρόνιες προσβολές μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγή και τελικά σε ακαρπία. Τα βασικά συμπτώματα είναι οι χαρακτηριστικές κυκλικές καστανές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων. Οι ανοιξιάτικες μολύνσεις προέρχονται από τα προσβεβλημένα φύλλα και εξαπλώνονται στα νεαρά φύλλα σε συνθήκες υγρού ή βροχερού καιρού και σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών. Συνιστάται κατάλληλο κλάδεμα για καλύτερο αερισμό και περιορισμό της υγρασίας, καθώς και ψεκασμοί με χαλκούχα ή άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα. Οι επεμβάσεις με χαλκό επιτρέπονται έως το κρόκιασμα των ανθοταξιών, λίγο πριν από την άνθιση.

Η κερκόσπορα προκαλεί πρόωρη φυλλόπτωση. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο σκούρος βελούδινος μεταχρωματισμός στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, ενώ στην πάνω εμφανίζονται χλωρωτικές κηλίδες που εξελίσσονται σε ξηράνσεις. Συχνότερες προσβολές παρατηρούνται σε περιοχές με υψηλή υγρασία και σε δέντρα με πυκνή βλάστηση. Ο βροχερός καιρός ευνοεί τη διασπορά. Συνιστάται κλάδεμα για μείωση της υγρασίας και προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχα ή άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα που δρουν και κατά του κυκλοκόνιου.

Η καλόκορη είναι πολυφάγο έντομο και μπορεί να αποκόψει μέρος ή και ολόκληρη την ανθοταξία. Κρίσιμη περίοδος είναι από τον σχηματισμό των ανθοταξιών έως το κρόκιασμα. Η αντιμετώπιση βασίζεται στην παρακολούθηση των πληθυσμών. Η εκτίμηση γίνεται με κτυπήματα κλάδων και καταμέτρηση των εντόμων σε υποδοχέα. Αν εντοπιστούν περισσότερα από 5 άτομα ανά κλαδί, δικαιολογείται ψεκασμός. Επειδή το έντομο τρέφεται κυρίως από τα ζιζάνια, συνιστάται η διατήρηση του ζιζανιοτάπητα μέχρι την άνθηση ώστε να περιορίζεται η μετακίνησή του στα δέντρα. Σε γενικές γραμμές σπάνια απαιτείται χημική επέμβαση.

Η ψύλλα ή βαμβακάδα αναπτύσσει αποικίες στις ανθοταξίες και παράγει λευκό κηρώδες έκκριμα. Τα έντομα μυζούν τον φυτικό χυμό και μπορεί να επηρεάσουν την άνθηση και τη γονιμοποίηση. Ωστόσο υπάρχουν ωφέλιμα έντομα που μειώνουν φυσικά τους πληθυσμούς. Για τον λόγο αυτό μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις απαιτείται ψεκασμός.

Ο πυρηνοτρήτης αυτή την περίοδο βρίσκεται στη φυλλόβια γενεά. Οι προνύμφες τρέφονται από την τρυφερή βλάστηση και τις ανθοταξίες. Η ζημιά συνήθως δεν είναι σημαντική, ωστόσο σε υψηλούς πληθυσμούς μπορεί να απαιτηθεί ψεκασμός κατά την έναρξη της άνθησης.

Η μαργαρόνια προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση και τα κλειστά άνθη. Σε περιοχές όπου υπήρξε έντονη προσβολή την προηγούμενη περίοδο, συνιστάται ψεκασμός με εγκεκριμένο εντομοκτόνο επαφής».

Το δελτίο υπογράφεται με εντολή περιφερειάρχη από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ευσταθία Γεωργακοπούλου.